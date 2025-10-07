© EU
 

Larmet om nya EU-lagen: "Slutet för rätten till privatliv i Europa"

Publicerad 7 oktober 2025 kl 13.04

EU. Inför Europeiska rådets omröstning den 14 oktober om den så kallade Chat Control-förordningen varnar tyska AFD för ett frontalangrepp på privatlivet. Samtidigt hotar meddelandetjänsten Signal att lämna Europa om planerna blir verklighet.

Förslaget, EU:s CSAM-förordning, innebär att privata meddelanden, bilder och videor ska genomsökas automatiskt – även i krypterade tjänster.

Enligt uppgift planeras även en central EU-myndighet som ska analysera datatrafiken. Kritiker beskriver det hela som digital massövervakning.

Det tyska partiet AFD:s digitalpolitiske talesman Ruben Rupp går till hårt angrepp mot förslaget.

– Total övervakning under förevändning av barnskydd. Det som säljs in här är i själva verket ett frontalangrepp på alla medborgares grundläggande rättigheter. En sådan åtgärd ställer hela befolkningen under allmän misstanke, säger Rupp enligt Junge Freiheit.

Han vill att Berlin röstar nej tillsammans med "frihetsorienterade" länder som Polen och Österrike.

Även meddelandeappen Signal slår larm om Chat Control, som CSAM-förordningen brukar kallas. Tjänstens ordförande Meredith Whittaker kallar planerna ”ett katastrofalt steg bakåt” för integritetsskyddet, och Signal hotar lämnar EU om förslaget drivs igenom.

– Kryptering fungerar antingen för alla eller för ingen, säger Meredith Whittaker.

Omröstningen i Europeiska rådet om CSAM-förordningen är planerad till den 14 oktober.

