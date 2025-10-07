© FT BILD/Skärmdump
Att sjunga "Ausländer raus" till tonerna av "L’Amour Toujours" populariserades av en grupp festande unga tyskar ön Sylt i maj 2024 (till höger).

Muf-medlemmar brast ut i "Ausländer raus"

Publicerad 7 oktober 2025 kl 15.40

Inrikes. Deltagare på en oktoberfestsittning anordnad av Moderata Studenter i Göteborg, en del av Muf Göteborg, hördes sjunga ”Ausländer raus” – tyska för ”ut med invandrarna”. Muf har nu öppnat ett medlemsärende och säger sig "se allvarligt på händelsen".



Låten ”L’Amour Toujours” av Gigi D’Agostino spelades när ramsan ska ha sjungits, på lördagskvällen förra veckan.

”Ausländer raus”-versionen av låten har fått spridning i invandringskritiska kretsar och väckte uppmärksamhet när SD:s riksdagsledamot David Lång sjöng den på partiets EU-valvaka 2024 – och därefter fick lämna sitt riksdagsuppdrag.

Anton Bylin, språkrör för Grön Ungdom, befann sig i Miljöpartiets lokaler i samma byggnad när raderna sjöngs av Muf-medlemmarna. Han har informerat Expressen om det inträffade.

– Vi var chockade för att det var så tydligt. Det vi kände direkt var, varför avbröt ingen? säger han till Expressen.

Ordföranden för Muf Göteborg, Wilhelm Warborn, bekräftar uppgifterna.

– Under kvällen framkom det att individer på plats hade sjungit en olämplig ramsa, till refrängen i 'L’Amour Toujours. Vi ser allvarligt på händelsen och personernas agerande speglar inte de värderingar vi som organisation står för och accepterar, säger Warborn tilll TV4 Nyheterna..

Mufs centrala organisation har kopplats in och en utredning har inletts.

”Ett medlemsärende har nu öppnats för att utreda vad som hänt. Vi kommenterar inte enskilda medlemsärenden”, meddelar Carl Hedenbergh, generalsekreterare för Muf, via mejl.

