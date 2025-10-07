Muf-medlemmar brast ut i "Ausländer raus"

Låten ”L’Amour Toujours” av Gigi D’Agostino spelades när ramsan ska ha sjungits, på lördagskvällen förra veckan.

”Ausländer raus”-versionen av låten har fått spridning i invandringskritiska kretsar och väckte uppmärksamhet när SD:s riksdagsledamot David Lång sjöng den på partiets EU-valvaka 2024 – och därefter fick lämna sitt riksdagsuppdrag.

Anton Bylin, språkrör för Grön Ungdom, befann sig i Miljöpartiets lokaler i samma byggnad när raderna sjöngs av Muf-medlemmarna. Han har informerat Expressen om det inträffade.

– Vi var chockade för att det var så tydligt. Det vi kände direkt var, varför avbröt ingen? säger han till Expressen.

Ordföranden för Muf Göteborg, Wilhelm Warborn, bekräftar uppgifterna.

– Under kvällen framkom det att individer på plats hade sjungit en olämplig ramsa, till refrängen i 'L’Amour Toujours. Vi ser allvarligt på händelsen och personernas agerande speglar inte de värderingar vi som organisation står för och accepterar, säger Warborn tilll TV4 Nyheterna..

Mufs centrala organisation har kopplats in och en utredning har inletts.

”Ett medlemsärende har nu öppnats för att utreda vad som hänt. Vi kommenterar inte enskilda medlemsärenden”, meddelar Carl Hedenbergh, generalsekreterare för Muf, via mejl.