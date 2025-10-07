© FT BILD/ARKIV
 

SD mäktigast i sociala medier

Publicerad 7 oktober 2025 kl 10.47

Media. Sverigedemokraterna är för andra året i rad mäktigast på sociala medier, enligt Medieakademiens nya Maktbarometer.

Medieakademien presenterar i dag årets genomgång av vilka svenska konton som når flest och skapar mest engagemang.

SD behåller förstaplatsen totalt, något som förklaras med att flera av partiets politiker är starkt profilerade och aktiva i sociala medier.

Bland årets makthavare märks även familjen Lundell, SVT, humorgruppen JLC och TV4. På Tiktok toppar programledaren Mauri Hermundsson, följd av Expressen, TV4 Nyheterna och Aftonbladet.

Flera profiler har dessutom fått ett lyft. Fröken Snusk, som trätt fram som Felicia, har ökat kraftigt på Tiktok. Ronny och Ragge, tillsammans med Kaj, pekas ut som årets raket.

Topp 10 på Maktbarometerns lista (utslaget över samtliga plattformar)
1. Sverigedemokraterna
2. Familjen Lundell
3. SVT
4. JLC
5. TV4
6. Aftonbladet
7. Sveriges Radio
8. Polisen
9. Expressen
10. Mauri Hermundsson

Hela listan kan ses här.

