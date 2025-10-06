Tecknen på att Trump förbereder nytt krig mot Iran

Newsweek rapporterar att en ”massiv våg” av amerikanska KC-135 Stratotankers har landat på Al Udeid-basen i Qatar, där USA:s Centcom har sitt regionala högkvarter.

Flygspårning visar avgångar från atlantbaser i USA med kurs mot Qatar, och tidningen noterar att liknande större förflyttningar sågs strax inför det så kallade tolvdagarskriget i juni då Israel och USA slog mot iransk infrastruktur och kärntekniska anläggningar.

Sedan tolvdagarskriget har USA behållit en förstärkt närvaro i regionen. Enligt Air & Space Forces Magazine ligger extra stridsflyg och luftvärnsresurser kvar, bland annat Patriot-enheter som flyttades in från Asien i samband med kriget.

Iranierna, som är tydliga med att de inte vill ha något nytt krig med Israel/USA men starkt befarar att de kommer att attackeras igen inom kort, uppges samtidigt fokusera på avskräckning. Enligt Newsweek säger den iranska toppmilitären Mohammad Jafar Asadi att Teheran kommer att förlänga räckvidden på sina robotar ”så långt det behövs” och att landet svarar beslutsamt vid angrepp.

Mohsen Rezaei, tidigare högste befälhavare för Irans revolutionsgarde, varnar för att även ett enstaka israeliskt anfall kan utlösa ett fullskaligt krig med USA.

Tankerpådraget sker medan kärnförhand­lingarna med Teheran har kört fast och sanktioner består, vilket ökar risken för snabb eskalering. Institutet ISW varnar dessutom för att vapenvilan mellan Iran och Israel kan brista, och att förberedelser inom den iranska ledningen pågår för ett scenario med krig.

KC-135 har varit ryggraden i USA:s lufttankningsförmåga sedan slutet av 1950-talet, vilket gör att amerikanskt stridsflyg kan hålla sig i luften längre och agera över stora avstånd – i både avskräckande syfte och i skarpa operationer.