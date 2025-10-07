Tysk borgmästare svårt knivhuggen "av flera män" – utanför sitt hem

Enligt Bild flögs Iris Stalzer, som är advokat, till sjukhus med livshotande skador.

Hon påträffades i sin bostad i stadsdelen Herrentisch av sin son. Hon ska ha fått ett flertal knivhugg i mage och rygg.

Borgmästarens son ska ha uppgett att hon överfallits utomhus av "flera män". Motivet är oklart och det är inte känt om händelsen har någon politisk bakgrund.

Sonen, en 15-åring adopterad från Afrika, blev själv gripen av polisen.

Ett stort polispådrag söker efter gärningsmännen. En mordkommission väntas ta över utredningen.

Iris Stalzer valdes till borgmästare i en andra valomgång den 28 september.