Konsultjätte tog miljonbelopp för rapport skriven av ChatGPT

Rapporten beställdes i december 2024 för att granska ett regelefterlevnadsramverk och tillhörande IT-system gällande arbetslösa.

Den publicerades den 4 juli men laddades upp på nytt efter att fel påtalats – bland annat påhittade referenser och citat.

I den reviderade versionen uppger Deloitte i appendix att delar av rapporten tagits fram med en generativ AI-”tool chain” (Azure OpenAI GPT-4o).

– AI får göra grovjobbet. Deloitte har ett problem med mänsklig intelligens. Det här vore skrattretande om det inte vore så beklagligt. En delåterbetalning ser ut som en halv ursäkt för undermåligt arbete, säger Labor-senatorn Deborah O’Neill.

Han fortsätter:

– Den som vill upphandla dessa firmor bör fråga exakt vem som gör arbetet man betalar för, och få både expertisen och avsaknaden av AI-användning verifierad. Kanske vore upphandlare bättre betjänta av ett ChatGPT-abonnemang än ett stort konsultbolag.

Universitetslektorn Christopher Rudge, som först uppmärksammade felen, konstaterar att rapporten uppvisar AI-”hallucinationer”, bland annat i form av fejkade källhänvisningar. I den nya versionen har de falska källorna bara bytts ut. Det tyder på att ursprungspåståendet i rapportens brödtext inte baserades på någon särskild evidenskälla, enligt Rudge.

Deloitte har bekräftat att vissa fotnoter och referenser var felaktiga, enligt Australiens arbetsmarknadsdepartement.

"Innehållet i den oberoende granskningen kvarstår och det görs inga förändringar av rekommendationerna", uppger en talesperson för departementet.

”De uppdateringar som gjorts påverkar inte på något sätt det väsentliga innehållet, slutsatserna eller rekommendationerna i rapporten”, skriver Deloitte i den ändrade versionen och tillägger via en talesperson att ”frågan har lösts direkt med kunden”.