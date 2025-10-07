Din el kan kopplas bort i vinter: Sverige saknar reserv – på grund av EU

Statliga Svenska kraftnät har i många år upphandlat en effektreserv för höst och vinter. I år blir det ingen.

Myndigheten avbröt på tisdagen upphandlingen utan att anta något anbud efter att tre aktörer lämnat bud över EU:s tillåtna takpris.

– Det är mycket bekymmersamt. Vi saknar nu för första gången på länge den försäkring som vi har haft och som kunnat användas när alla andra möjligheter är uttömda för att undvika akut effektbrist, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, till Dagens Industri.

Utan reserv kan en köldknäpp och driftstörningar få allvarliga konsekvenser i vinter.

– Då är det risk att vi ytterst måste beordra elbolag att tillfälligt koppla bort olika områden och kunder för att undvika att systemet kollapsar, säger Pontus de Maré.

Detta kan ske vid allvarliga situationer, konstaterar han.

– Det finns två scenarier som är lite farliga, dels att det blir smällkallt i hela Europa, ingen blåst och begränsade importmöjligheter, dels att det blir störningar, säger de Maré till TT.

Tidigare har Karlshamnsverket fungerat som nationell elreserv genom avtal med Svenska kraftnät. Det avtalet löpte ut i mars och kunde inte förnyas på grund av nya EU-regler som säger att upphandlingarna inte får vara för dyra.

I augusti meddelade regeringen att en ny kapacitetsmekanism införs och gav klartecken för fortsatt upphandling av strategisk reserv.

– Nu säkrar vi en trygg elförsörjning för södra Sveriges framtid. Att SVK får förutsättningar att fortsatt upphandla en strategisk reserv är ett viktigt steg för att hantera problematiken med effektbalans i södra Sverige, sade energi- och näringsminister Ebba Busch då.