© Piqsels
 

Din el kan kopplas bort i vinter: Sverige saknar reserv – på grund av EU

Publicerad 7 oktober 2025 kl 14.04

Inrikes. Sverige blir utan nationell effektreserv i vinter sedan Svenska kraftnät avbrutit upphandlingen av en ny strategisk elreserv. Skälet är EU:s statsstödsregler med ett takpris som gjorde att inga anbud kunde antas – vilket ökar risken för att konsumenter kan få elen bortkopplad vid extrem köld.

Dela artikeln

Statliga Svenska kraftnät har i många år upphandlat en effektreserv för höst och vinter. I år blir det ingen.

Myndigheten avbröt på tisdagen upphandlingen utan att anta något anbud efter att tre aktörer lämnat bud över EU:s tillåtna takpris.

– Det är mycket bekymmersamt. Vi saknar nu för första gången på länge den försäkring som vi har haft och som kunnat användas när alla andra möjligheter är uttömda för att undvika akut effektbrist, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, till Dagens Industri.

Utan reserv kan en köldknäpp och driftstörningar få allvarliga konsekvenser i vinter.

– Då är det risk att vi ytterst måste beordra elbolag att tillfälligt koppla bort olika områden och kunder för att undvika att systemet kollapsar, säger Pontus de Maré.

Detta kan ske vid allvarliga situationer, konstaterar han.

– Det finns två scenarier som är lite farliga, dels att det blir smällkallt i hela Europa, ingen blåst och begränsade importmöjligheter, dels att det blir störningar, säger de Maré till TT.

Tidigare har Karlshamnsverket fungerat som nationell elreserv genom avtal med Svenska kraftnät. Det avtalet löpte ut i mars och kunde inte förnyas på grund av nya EU-regler som säger att upphandlingarna inte får vara för dyra.

I augusti meddelade regeringen att en ny kapacitetsmekanism införs och gav klartecken för fortsatt upphandling av strategisk reserv.

– Nu säkrar vi en trygg elförsörjning för södra Sveriges framtid. Att SVK får förutsättningar att fortsatt upphandla en strategisk reserv är ett viktigt steg för att hantera problematiken med effektbalans i södra Sverige, sade energi- och näringsminister Ebba Busch då.

"Gör parkeringsplats av hela Sverige"-muslimen tillbaka i rutan – som expert på Örebro

"Vi får inte låta de här mörkerkrafterna att splittra samhället". Men för inte så länge sedan lät det annorlunda.0 Plus

Hassans dåliga dag: Drog pistol mot polisman och hotade "knulla" polisfruns barn inne på Rusta

Pistolhotade även vägarbetare och vrålade "fuck Sverige! Fuck polisen!" 27-åringen greps efter dramatisk jakt med helikopter.0 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Muf-medlemmar brast ut i "Ausländer raus"

Festade loss och sjöng om att skicka hem invandrarna. "Vi ser allvarligt på händelsen."0 

Ekonominyheter

Etikråd hjälper AP-fonderna göra oetiska gröna investeringar

272 människor dog.. Nu öppnar Northvolt-investeraren Eva Halvarsson för att satsa dina pensionspengar direkt i gröna skandalbolaget.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.