Flera Hamas-ledare dödade i natt

Minst 43 palestinier, varav 13 barn, och sex israeler har dödats under de två dagar som flygattacker och raketangrepp har pågått, skriver Haaretz.

Det senaste dödsfallet på israelisk sida inträffade på gränsen mot Gaza när ett israeliskt fordon träffades av en pansarbrytande missil. Ytterligare två personer skadades i den attacken.

Israel har attackerat runt 500 mål i gasa genom olika flygräder. Samtidigt har 850 raketer skickats mot Israel sedan striderna inleddes, varav 80–90 procent skjutits ned av landets antimissilförsvar Iron Dome.

