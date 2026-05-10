På knä för Israel
© Poltikerveckan Almedalen, Privat
"På min tid sade [Åkesson] alltid att han tyckte att Israel var en konflikt långt bort, som han var så väldigt ointresserad av", säger Jansson, som var riksdagsledamot fram till 2018.

Förre SD-ledaren: Åkesson kan vara köpt av Israel

Publicerad 12 maj 2026 kl 10.17

Inrikes. Jimmie Åkessons plötsliga brinnande engagemang för Israel har fått många att lyfta på ögonbrynen. Tidigare uttryckte SD-ledaren öppet starkt ointresse för frågan, säger Åkessons föregångare på partiledarposten.
– Det skulle kunna bero på att han har blivit köpt, säger Mikael Jansson om vändningen.

Dela artikeln

På knä för Israel

Visa alla

Mikael Jansson var partiledare för Sverigedemokraterna 1995 till 2005, då han ersattes av Jimmie Åkesson. Han var senare riksdagsledamot för SD fram till 2018.

I en intervju med Nya Tider får han frågor om hur han ser på Jimmie Åkessons och SD:s utrikespolitik i dag.

I sitt vårtal den 2 maj hyllade Åkesson det kontroversiella Irankriget och förklarade att det var "helt rätt och moraliskt riktigt" att anfalla landet.

Åkesson höll nyligen också ett uppmärksammat tal i Israel där han beskrev sitt och partiets villkorslösa stöd till den främmande statsbildningen.

Mikael Jansson konstaterar att dessa tendenser var helt frånvarande hos Jimmie Åkesson när han själv var aktiv i partiet.

– På min tid sade han alltid att han tyckte att Israel var en konflikt långt bort, som han var så väldigt ointresserad av, säger Jansson till Nya Tider om Åkessons hållning.

Det hela var en "icke-fråga" och det mycket starka intresset för att stötta Israel är något som "kommit plötsligt", konstaterar Jansson.

Vad som har hänt kan den tidigare partiledaren dock inte svara på. Men han öppnar för att Åkesson kan vara "köpt".

– Det kan bero på hans rådgivare: att han har några personer som är väldigt ensidiga som han lyssnar till. Det skulle också kunna bero på att han har blivit köpt, det är ju inte omöjligt, säger Mikael Jansson till Nya Tider.

Sverigedemokraternas politik avseende Mellanöstern framstår numera mer eller mindre som en önskelista från den israeliska regeringen.

SD:s utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson sade i en intervju med Aftonbladet i helgen att han som utrikesminister bland annat skulle flytta Sveriges ambassad till Jerusalem, riva upp erkännandet av Palestina och öka vapenimporten till Israel.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 503187025

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 503187026

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Känd vänsterextremist gripen – för att ha knäat Nick Alinia i ansiktet

Andreas Klominek, 43, dömdes nyligen för hot mot ministrar. Här grips både han och hans son Ossian, 18, efter att ha attackerat Alinia.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.