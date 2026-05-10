Förre SD-ledaren: Åkesson kan vara köpt av Israel

Mikael Jansson var partiledare för Sverigedemokraterna 1995 till 2005, då han ersattes av Jimmie Åkesson. Han var senare riksdagsledamot för SD fram till 2018.

I en intervju med Nya Tider får han frågor om hur han ser på Jimmie Åkessons och SD:s utrikespolitik i dag.

I sitt vårtal den 2 maj hyllade Åkesson det kontroversiella Irankriget och förklarade att det var "helt rätt och moraliskt riktigt" att anfalla landet.

Åkesson höll nyligen också ett uppmärksammat tal i Israel där han beskrev sitt och partiets villkorslösa stöd till den främmande statsbildningen.

Mikael Jansson konstaterar att dessa tendenser var helt frånvarande hos Jimmie Åkesson när han själv var aktiv i partiet.

– På min tid sade han alltid att han tyckte att Israel var en konflikt långt bort, som han var så väldigt ointresserad av, säger Jansson till Nya Tider om Åkessons hållning.

Det hela var en "icke-fråga" och det mycket starka intresset för att stötta Israel är något som "kommit plötsligt", konstaterar Jansson.

Vad som har hänt kan den tidigare partiledaren dock inte svara på. Men han öppnar för att Åkesson kan vara "köpt".

– Det kan bero på hans rådgivare: att han har några personer som är väldigt ensidiga som han lyssnar till. Det skulle också kunna bero på att han har blivit köpt, det är ju inte omöjligt, säger Mikael Jansson till Nya Tider.

Sverigedemokraternas politik avseende Mellanöstern framstår numera mer eller mindre som en önskelista från den israeliska regeringen.

SD:s utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson sade i en intervju med Aftonbladet i helgen att han som utrikesminister bland annat skulle flytta Sveriges ambassad till Jerusalem, riva upp erkännandet av Palestina och öka vapenimporten till Israel.