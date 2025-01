"Fuck Trump, jag åker inte hem" – sen sätts han på ett plan hem

– Jag åker inte tillbaka till Haiti, hörs mannen säga i videon – ett inslag i Fox News.

Reporterns röst i bakgrunden förklarar att mannen enligt ICE är medlem i ett gäng och har hela 17 brottsdomar bakom sig. Mannen fortsätter:

– Fuck Trump, Biden forever. Tack Obama för allt han gjort för mig.

En av dem som sprider videon är USA:s vicepresident JD Vance.

"En illegal invandrare med 17 brottsdomar hatar verkligen president Trump för att han skickar tillbaka honom till Haiti. Han är tacksam mot Biden för att han lät honom komma hit. Jag är glad att vi deporterar honom. Håller ni med, eller vill ni ha honom som granne?” skriver han på X.

X-ägaren Elon Musk valde att ge en mycket kort kommentar på Vances inlägg: "Wow."

NEW: Haitian man says “F*ck Trump, Biden forever,” gets arrested by ICE’s elite Boston unit to be deported.



The ultimate FAFO.



The arrest was part of a Boston raid on the “worst of the worst” criminal illegal aliens, as reported by @BillMelugin_.



“It's a frigid five degrees in… pic.twitter.com/83XgPMgNlt

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 23, 2025