Google-ägarna Sergey Brin och Larry Page.

Google spionerade på sina egna användare – får 4 miljarder i böter

Publicerad 7 september 2025 kl 11.43

Ekonomi. Google fortsatte att lagra användarnas webb- och appaktivitet även om de stängt av insamling av just "Webb- och appaktivitet" i sina inställning. Nu tvingas företaget betala motsvarande 4 miljarder i böter för bluffen.

Google har fällts i en uppmärksammad integritetsprocess i San Francisco. Tvisten gällde företagets funktion Webb- och appaktivitet, som enligt Googles egna beskrivningar ska kunna stängas av för att stoppa insamling av användardata.

Rättegången visade dock att information ändå samlades in – bland annat via samarbeten med appar som Uber, Venmo, Instagram och Facebook. Juryn fann bolaget skyldig på två av tre punkter men avvisade påståenden om ont uppsåt. Därför utdömdes inga extra straffskadestånd.

Ersättningen uppgår till 425 miljoner dollar, eller ca 4 miljarder kronor, högt men betydligt lägre än de drygt 31 miljarder som ursprungligen krävdes.

Målet omfattar runt 98 miljoner användare och över 174 miljoner enheter, enligt domare Richard Seeborg.

Google bestrider domen och aviserar överklagan. – Juryn misstolkade hur våra produkter fungerar, säger bolaget och betonar att ”användarnas val respekteras när de stänger av personalisering”. Företaget hävdar också att den data som samlats in varit pseudonymiserad och lagrad på ett säkert sätt.

Fallet ses som en del av ett större mönster. Tidigare i år betalade Google närmare 1,4 miljarder dollar till Texas efter påstådda brott mot delstatens lagar. I april gick bolaget dessutom med på att förstöra miljarder dataposter kopplade till användares surfande i inkognitoläge.

Den nya domen väntas få betydelse för kommande processer mot techjätten.

