Stjärnregissör i Hollywood hittad mördad med sin fru

Fyndet gjordes på söndagseftermiddagen lokal tid efter att räddningstjänst larmats till bostaden i stadsdelen Brentwood.

Polisen i Los Angeles uppgav senare på X att två avlidna personer påträffats i huset och att ärendet hanteras som en pågående utredning.

Omständigheterna är fortfarande oklara. Enligt AP ska paret ha knivhuggits. Samtidigt uppger poliskällor för Los Angeles Times att det inte finns några tecken på inbrott i fastigheten.

Polisen letar i nuläget inte efter någon specifik misstänkt, sade utredaren Alan Hamilton vid en presskonferens.

– Ingen har gripits, ingen har förhörts som misstänkt, säger han.

Under söndagskvällen kom även skådespelaren Billy Crystal och komikern Larry David till huset, enligt ABC7.

Rob Reiner slog igenom som skådespelare i tv-serien "All in the family" på 1970-talet och blev senare en av Hollywoods mest kända regissörer. Han låg bakom filmer som "När Harry träffade Sally", "Stand by me", "Spinal Tap", "På heder och samvete" och "Presidenten och Miss Wade".