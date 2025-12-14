Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

LO:s ekonomer slår i rapporten Ekonomiska utsikter hösten 2025 fast att Sverige lämnat lågkonjunkturen. Återhämtningen drivs främst av hushållen. ”Motorn i återhämtningen är hushållens konsumtion”, skriver LO.

Lägre inflation och högre löner har stärkt köpkraften. Reallönerna bedöms ha ökat med 3,0 procent under de tre första kvartalen 2025 och väntas öka med 3,2 procent nästa år. ”Enligt de tre första kvartalen 2025 har reallönerna ökat med 3,0 procent. Nästa år förväntas de öka med 3,2 procent, vilket betyder att både 2025 och 2026 blir rekordår”, står det i rapporten.

Trots detta dröjer full återhämtning. LO bedömer att det kan ta fyra till fem år innan reallönerna är tillbaka på nivåerna före inflationsfallet 2022–2023. Arbetslösheten väntas dessutom ligga kvar på höga nivåer brett över arbetsmarknaden.

Samtidigt visar nya siffror att bostadsmarknaden fortsatt är pressad. Enligt bostadssajten Booli tvingades drygt 27 procent av bostadssäljarna den senaste månaden sänka sitt ursprungspris för att få affären i hamn, den högsta andel som uppmätts. I snitt backade säljarna med nio procent från utgångspriset, enligt TT.

Handelns utredningsinstitut delar bilden av stärkt konsumtion trots trögheter i delar av ekonomin.

”Konsumenterna går in i det nya året med stärkt köpkraft, återvunnen framtidstro och större konsumtionsmöjligheter”, skriver HUI i sin konjunkturrapport. Det väntas bidra till ökad tillväxt och gynna detaljhandeln under 2026 och 2027.