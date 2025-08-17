© Polisen i Leicester
 

Våldtäktsman orkade inte få mer stryk i fängelset – tog livet av sig

Publicerad 17 augusti 2025 kl 17.08

Utrikes. En 33-årig asylsökare som enligt BBC har dömts för att ha våldtagit en kvinna när hon sov har tagit sitt liv på det ökända fängelset Wakefield i England, även kallat "Monster Mansion". Det visar en rapport om den tragiska händelsen som Storbritanniens fängelseombudsman har gjort.

Bahram Razvani, en asylsökare från Iran, dömdes 2022 till tolv års fängelse efter att ha erkänt våldtäkt och sexuellt ofredande av en kvinna i Leicester. Polisen beskrev honom då som ett "rovdjur", skriver Express.

I juni 2024 blev han svårt misshandlad av andra intagna. En rapport från fängelseombudsmannen visar att han hittades blodig och påverkad av ett otillåtet preparat, som tros ha använts för att underlätta attacken. Han fördes till sjukhus med flera ansiktsskador och en skadad halsartär.

Utredningen pekade på att misshandeln kan ha haft sin grund i en förolämpning mot en medfånge. Trots att polisen kopplades in valde Razvani att inte åtalsanmäla medfången.

Efter en tid i sjukvårdsavdelningen flyttades han till en annan avdelning. Den 31 juli hittades han hängd i sin cell.

En utredning fastställde dödsorsaken som självmord. Ombudsmannen slog fast att han fått korrekt vård och att det inte fanns tecken på omedelbar självmordsrisk.

Wakefieldfängelset lyckades inte nå anhöriga efter dödsfallet.

När personalen fick vetskap om hans religiösa tillhörighet ordnade man en begravning enligt de krav som ställdes.

Ombudsmannen konstaterade:

"När personalen fick kännedom om Razvanis religion såg de till att han begravdes i enlighet med denna, trots den extra kostnaden för fängelset. Detta visade både känslighet och noggrannhet och var ett exempel på god praxis."

