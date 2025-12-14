Halmstad gräver tunnel åt Nato – får själva stå för notan

Halmstads kommun bygger en järnvägstunnel vid hamnen som ska möjliggöra militära transporter norrut. Tunneln kostar 45 miljoner kronor och ska stå oanvänd och igenbommad när den är klar.

– Hade inte försvaret velat ha den så hade vi aldrig byggt den, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S) till Aftonbladet.

Tunneln, eller "den där jävla tunneln" som Pålsson kallar den, är en del av ett större hamn- och infrastrukturarbete som ska låta Nato snabbt flytta trupp och materiel genom Sverige under tredje världskriget. Och någon civil nytta gör inte tunneln.

Kommunen uppger att man redan tagit höjd för Natos krav på bärighet och kapacitet, vilket driver upp kostnaderna. Samtidigt saknas besked om statlig medfinansiering eller ens ett nyttjanderättsavtal.

I ett skriftligt svar till kommunen skrev Försvarsmaktens högkvarter: ”Gränsytan mellan Försvarsmaktens ekonomiska ramar och övriga totalförsvarsaktörer är under beredning och vi kan i skrivande stund inte föregripa detta arbete”.

Mot bakgrund av osäkerheten väntas kommunstyrelsen den 16 december besluta att stoppa eller skjuta upp infrastruktursatsningar värda hundratals miljoner kronor. Tredje världskriget-tunneln byggs dock klart.

När tunneln står färdig kommer den att bommas igen, utan räls, i väntan på ett framtida beslut.