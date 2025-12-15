Trump hånar mördade regissören: "Dog av Trump Derangement Syndrome"

Presidenten kopplar i texten parets död till det han kallar "Trump Derangement Syndrome" – som används för folk som är besatta av hat mot Trump – och beskriver Reiner som en plågad själ.

"En mycket sorglig sak hände i Hollywood i natt. Rob Reiner, en plågad man som hade det tufft men en gång var en mycket begåvad filmregissör och komedistjärna, har gått bort, tillsammans med sin hustru Michele, enligt uppgift på grund av den ilska han väckte hos andra genom sin massiva, obevekliga och obotliga åkomma – en sinnesförlamande sjukdom känd som TRUMP DERANGEMENT SYNDROME, ibland kallad TDS", skriver Trump på Truth Social.

Han fortsätter:

"Han var känd för att ha gjort folk GALNA genom sin rasande besatthet av president Donald J. Trump, med en uppenbar paranoia som nådde nya höjder i takt med att Trumpadministrationen överträffade alla mål och förväntningar på storhet, och när USA:s gyllene tidsålder var över oss, kanske som aldrig förr. Må Rob och Michele vila i frid!"

Inlägget kommer samtidigt som hyllningar till paret sprids i USA efter nyheten om dödsfallen. I sociala medier möts Trumps ord av hård kritik, och kommentatorer beskriver tonen som respektlös och chockerande.

Rob Reiner var under lång tid en av Trumps mest profilerade kritiker i Hollywood. Han använde återkommande intervjuer och sociala medier för att varna för Trump och hans retorik, och han beskrev Trump som farlig och som ett hot mot demokratiska normer.

Polisen i Los Angeles har sagt att utredningen fortsätter och att man ännu inte offentliggjort några närmare omständigheter kring dödsfallen. Polisen utreder händelsen som misstänkt mord.