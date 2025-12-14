Tolv döda vid terrordåd i Australien

Publicerad 14 december 2025 kl 13.57

Utrikes. Minst tolv personer har dödats och ett trettiotal skadats i en masskjutning på Bondi Beach i Sydney. Polisen utreder händelsen som ett terrordåd riktat mot ett judiskt firande på stranden.

Skottlossningen inträffade vid 19-tiden lokal tid på lördagskvällen på den välbesökta turiststranden. Enligt polisen avlossades omkring 50 skott och människor flydde i panik längs stranden.

Tolv personer har bekräftats döda, däribland den misstänkte gärningsmannen. Ytterligare 29 personer har skadats, flera av dem poliser som ingrep på platsen.

– I kväll vid 21.36 har jag klassat attacken som en terrorattack, säger Mal Lanyon från polisen i New South Wales på en pressträff.

Ett firande av den judiska högtiden Chanukkah pågick i området och tros ha varit måltavla för attacken.

Utöver den misstänkte gärningsman som sköts till döds har ytterligare en person gripits. Polisen utreder om fler gärningsmän varit inblandade. Efter dådet hittades också flera misstänkta hemmagjorda bomber i en bil i området, som nu hanteras av bombskyddet.

Israels president Isaac Herzog fördömde attacken och skrev enligt Reuters: ”Våra systrar och bröder har attackerats av vidriga terrorister”.

