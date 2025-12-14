Arabisk hjälte avväpnade skytt i Bondi Beach

Publicerad 14 december 2025 kl 20.10

Utrikes. En arabisk civilperson ingrep mitt under en pågående skottlossning vid Bondi Beach och lyckades avväpna en av gärningsmännen. Insatsen beskrivs som avgörande för att rädda liv.

Beväpnad polis ryckte under fredagen ut till Bondi Beach i Sydney efter larm om en masskjutning. Dramatiska videoklipp från platsen har spridits i sociala medier.

I ett av klippen syns en man i vit tröja smyga sig fram bakom skytten och kasta sig över honom bakifrån. Enligt australiska 7 News är mannen 43-årige grönsakshandlaren Ahmed al-Ahmed.

Efter en omkring sju sekunder lång kamp lyckas al-Ahmed slita geväret ur gärningsmannens händer, som faller till marken. Händelsen bevittnades av Tom Madigan från hans lägenhet i närheten.

– Han kom fram bakom en bil och överraskade honom och tog vapnet från honom, berättar Tom Madigan till medier.

Al-Ahmed riktar därefter vapnet mot den avväpnade mannen och driver bort honom. Samtidigt pågår fortsatt skottlossning i området.

Ett tiotal meter bort, på en gångbro, står en annan svartklädd man och skjuter med ett gevär. Han vinkar åt sin avväpnade följeslagare att ansluta sig medan skottlossning utväxlas med polis.

– Vi såg en annan kille kasta en flaska, den killen blev skjuten. Det skedde rakt framför ögonen på oss, det var läskigt, säger Tom Madigan till medier.

Efter ingripandet placerar Ahmed al-Ahmed hagelgeväret mot ett träd och tar skydd. Kort därefter avväpnar polisen och oskadliggör skyttarna.

Ahmed al-Ahmed skottskadades i samband med händelsen och vårdas på sjukhus, uppger en man vid namn Mustafa, som säger sig vara hans kusin, för 7 News.

– Den mannen är en sann hjälte, och jag tvivlar inte på att det finns många, många människor vid liv i kväll tack vare hans mod, säger delstatens premiärminister Chris Minns vid en pressträff efter dådet.

