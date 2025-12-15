Jan Emanuel döms för selfie

Händelsen inträffade i samband med ett besök på Berga förra året, där Jan Emanuel var på plats för att hämta ut utrustning efter att ha gått med i Hemvärnet.

Med sig hade den 51-årige asylbaronen en kameraman, trots att det är olagligt att filma på platsen. En vakt reagerade och påtalade detta.

Inne i ett serviceförråd ville personal ta selfies med Jan Emanuel, som har uppgett att han frågade vakten om fotografering var okej och fick ett ja. Efteråt lade han ut bilder från besöket i sociala medier, både från ett serviceförråd inomhus och från regementsområdet utomhus.

Under rättegången nekade Jan Emanuel till att ha tagit de bilder som tagits på Amfibieregementets utsida. Han medgav att han tagit bilder inomhus, men har bestridit ansvar med hänvisning till att han saknade uppsåt.

Efter domen säger Jan Emanuel till Aftonbladet att han kommer att överklaga och kritiserar att processen kostar pengar.

– Om jag har gjort något fel och ska dömas till dagsböter borde väl det åtminstone täcka de utgifterna som skattebetalarna fått betala. Jag skulle tro att det rör sig om två miljoner kronor. Ge mig då två miljoner kronor i böter så att jag åtminstone reflekterar över att jag får böter säger han.