© FT BILD/Polisen
 

Jan Emanuel döms för selfie

Publicerad 15 december 2025 kl 14.09

Lag & Rätt. Välfärdsoligarken och tidigare S-politikern Jan Emanuel döms för olovlig avbildning av skyddsobjekt efter att ha fotograferat och filmat vid Amfibieregementet i Berga söder om Stockholm. Södertörns tingsrätt dömer honom till 60 dagsböter om 810 kronor – totalt 48.600 kronor.

Dela artikeln

Händelsen inträffade i samband med ett besök på Berga förra året, där Jan Emanuel var på plats för att hämta ut utrustning efter att ha gått med i Hemvärnet.

Med sig hade den 51-årige asylbaronen en kameraman, trots att det är olagligt att filma på platsen. En vakt reagerade och påtalade detta.

Inne i ett serviceförråd ville personal ta selfies med Jan Emanuel, som har uppgett att han frågade vakten om fotografering var okej och fick ett ja. Efteråt lade han ut bilder från besöket i sociala medier, både från ett serviceförråd inomhus och från regementsområdet utomhus.

Under rättegången nekade Jan Emanuel till att ha tagit de bilder som tagits på Amfibieregementets utsida. Han medgav att han tagit bilder inomhus, men har bestridit ansvar med hänvisning till att han saknade uppsåt.

Efter domen säger Jan Emanuel till Aftonbladet att han kommer att överklaga och kritiserar att processen kostar pengar.

– Om jag har gjort något fel och ska dömas till dagsböter borde väl det åtminstone täcka de utgifterna som skattebetalarna fått betala. Jag skulle tro att det rör sig om två miljoner kronor. Ge mig då två miljoner kronor i böter så att jag åtminstone reflekterar över att jag får böter säger han.

Wikipedia mörkar att Marcus Oscarsson är iranier

Het diskussion mellan sajtens administratörer. Mystiskt IP-nummer från TV4 går in och raderar uppgiften om födelseland.0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

Folket säger nej till moské – då börjar sossetoppen gråta

Video: Hjärtskärande scenerna efter omröstningen. "Jag trodde att de var rationella."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Örebropartiet nu största partiet utanför riksdagen

Har gått om AFS och Medborgerlig samling, visar Verian-mätning. "De har dessutom stöd långt utanför det egna länet."0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.