Guldpriset på ny historisk rekordnivå

Den panikartade efterfrågan har uppstått efter att EU:s politiker valt att trycka stora mängder valuta och ge dem i bidrag till diverse misskötta ekonomier i främst södra Europa, något som har spätt på oron för skenande inflation och försämrat förtroendet för politiker­kontrollerade valutor, som i värsta fall kan bli mer eller mindre värdelösa.

Bland institutionella investerare har den amerikanska centralbanken Federal Reserves expansiva penningpolitik gett lägre obligationsräntor och en svagare dollar, vilket också har ökat efterfrågan på guld.

I kronor räknat slog guldet rekord redan i april men i dollar, som är den valuta som används i större delen av världens guldhandel, har det gamla prisrekordet från den 22 augusti 2011 alltjämt stått pall.

Den gången, i spåren efter finanskrisen, nådde guldet för första gången över 1.900 dollar per troyuns. Den gula metallen slog rekord med 1.918 dollar innan priset snabbt föll tillbaka under en korrigering som kom att pågå i nästan tio år. Den 30 november 2015 nåddes botten med 1.044 dollar per troyuns, men det var först i slutet av 2018 som guldet åter började vinna mark i dollar räknat och alltså först idag som priset helt återhämtat sig. Guldet nådde under natten till måndagen svensk tid rekordpriset 1944 dollar per uns – 26 dollar högre än det tidigare prisrekordet från 2011.

Under coronakrisens inledning i mars sjönk guldet inledningsvis kraftigt i pris, vilket även inträffade under inledningen av finanskrisen. Men sedan april har ädelmetallen fått rejäl luft under vingarna, delvis på grund av en svagare dollar men också på grund av en skenande efterfrågan i kris- och bidragspaketens spår.

Globalt förklaras utvecklingen med en ökad tillströmning av västerländska investerare, i synnerhet inom efterfrågan på fysiskt guld. De västerländska guldköpen har mer än väl kompenserat för en kraftigt försämrad efterfrågan i länder som Kina och Indien, och därmed ändå drivit upp priset på guld.