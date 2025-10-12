© FT BILD/ARKIV
 

SD fortsatt störst i Tidö

Publicerad 12 oktober 2025 kl 13.24

Inrikes. Sverigedemokraterna behåller sin position som största parti inom Tidösamarbetet, medan Moderaterna faller under 18 procent i den senaste mätningen från SVT/Verian. Oppositionen stärker sitt övertag inför valåret 2026.

Dela artikeln

Regeringspartierna har synts flitigt under hösten med budgetpresentationer och debatter, men enligt oktobermätningen får Moderaterna endast 17,9 procent – den lägsta nivån sedan februari 2024.

– Moderaterna har svårt att lyfta i opinionen. Höstbudgetens nyheter och debatterna mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson verkar inte ha satt något större avtryck hos väljarna, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian, till SVT Nyheter.

Sverigedemokraterna får 20,1 procent, en marginell nedgång som inte är statistiskt säkerställd. Samtidigt går Socialdemokraterna framåt och når 34,8 procent – den högsta nivån sedan maj.

Centerpartiet hamnar på 4,7 procent och är därmed det minsta partiet i oppositionen.

– Centerpartiet backar för tredje mätningen i rad. De har befunnit sig i något av medieskugga under sensommaren och har den senaste tiden också fått utstå en del kritik för otydlighet i regeringsfrågan, säger Söderpalm.

Oppositionen samlar totalt 52,8 procent, jämfört med 44,8 procent för Tidöpartierna.

Verians väljarbarometer baseras på cirka 3 000 intervjuer genomförda mellan den 22 september och 5 oktober.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Stormade ut vid ordet "neger"

Kaotiskt vid diskussion om språkbruk i äldre litteratur. "Jag blir inbjuden till att prata om rasism och sen utsatt för rasism."0 Plus

Duon som sätter skräck i Helsingborg

Går omkring och terroriserar omgivningen. Filmar själva och lägger upp på Facebook.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tysk pensionsålder höjs till 73

"Välkomstkulturen" blomstrade. Nu kommer notan.0 

Ekonominyheter

Kraftiga ras för bitcoin

Nära kritiska 100.000-dollarsgränsen. Samtidigt planerar Bank of America, Goldman Sachs, Deutsche Bank och Citi egna kryptovalutor.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.