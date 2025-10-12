SD fortsatt störst i Tidö

Regeringspartierna har synts flitigt under hösten med budgetpresentationer och debatter, men enligt oktobermätningen får Moderaterna endast 17,9 procent – den lägsta nivån sedan februari 2024.

– Moderaterna har svårt att lyfta i opinionen. Höstbudgetens nyheter och debatterna mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson verkar inte ha satt något större avtryck hos väljarna, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian, till SVT Nyheter.

Sverigedemokraterna får 20,1 procent, en marginell nedgång som inte är statistiskt säkerställd. Samtidigt går Socialdemokraterna framåt och når 34,8 procent – den högsta nivån sedan maj.

Centerpartiet hamnar på 4,7 procent och är därmed det minsta partiet i oppositionen.

– Centerpartiet backar för tredje mätningen i rad. De har befunnit sig i något av medieskugga under sensommaren och har den senaste tiden också fått utstå en del kritik för otydlighet i regeringsfrågan, säger Söderpalm.

Oppositionen samlar totalt 52,8 procent, jämfört med 44,8 procent för Tidöpartierna.

Verians väljarbarometer baseras på cirka 3 000 intervjuer genomförda mellan den 22 september och 5 oktober.