Trupper kan sättas in mot gängen i Bryssel före årets slut

Publicerad 12 oktober 2025 kl 12.49

Utrikes. Armén kan sättas in på Bryssels gator före årets slut, säger Belgiens försvarsminister Theo Francken i en intervju med tidningen Le Soir. Staden, som räknas som EU:s hjärta, har nämligen drabbats av problem i invandringens spår.

– Jag är alltid öppen för att stärka säkerheten i Bryssel. Situationen har blivit dramatisk – både ur säkerhetsmässigt, politiskt och socialt perspektiv. Trots vad man kan höra är jag mycket oroad över tillståndet i vår huvudstad, sade han.

Bakgrunden är liksom i Sverige en generös invandringspolitik som följts av ökade problem med kriminella gäng som sysslar med knarkhandel mer eller mindre öppet, med våldsproblem och rivalitet till följd.

I september uppgav Belgiens inrikesminister Bernard Quinten att militären kan börja patrullera Bryssels gator före slutet av 2025, mot bakgrund av gängens ökade aktiviteter.

Francken tillade att säkerhetsfrågor på gatorna i första hand ligger under polisens ansvar, inte militärens.

– Men när inrikesminister Quinten vänder sig till mig med en begäran, blir det ett uppdrag för försvarsdepartementet, som ska skydda nationen.

– Är det möjligt att sätta in militären på gatorna före årets slut? Jag sade inte ’ja’, men jag sade inte heller ’nej’, trots vad som kan ha sagts i medierna, förtydligade försvarsministern.

Han betonade också att hans prioritet är att garantera juridiskt skydd för soldaterna och att se till att de utför meningsfulla uppgifter.

