I Oskarshamn experimenterar gröna satsningen Blykalla med blykylda reaktorer.

Ryssland bygger nästan helt avfallsfritt kärnkraftverk

Publicerad 12 oktober 2025 kl 11.32

Ekonomi. Rysslands satliga atomenergijätte Rosatom meddelar att en central del av den fjärde generationens kärnkraftverk – den nya Proryv-reaktorns ”hjärta” – ska monteras under första kvartalet 2026 vid den nya försöksanläggningen i Tomsk-regionen. Samtidigt arbetar Sverige på att ta fram en framtida kärnenergiteknik som i jämförelse framstår som direkt miljöfarlig.

Anläggningen ska ingå i en helt ny sorts energikomplex där hela kärnbränslecykeln sluts, vilket innebär att nästan allt använt kärnbränsle återcirkuleras flera gånger.

Enligt IAEA omfattar projektet, som går under namnet Proryv – ”Genombrottet” – en reaktor av typen BREST-OD-300 med bly som kylmedel och en effekt på 300 megawatt. Det är första gången i världen ett komplett system för sluten kärnbränslecykel byggs för att drivas i praktiken.

Projektet ska dock inte jämföras med den i Sverige utvecklade reaktorn Sealer, som är ett blykylt SMR-koncept som planeras för demonstration och serietillverkning. Även om kylmediumet är detsamma återanvänds inte själva kärnbränslet i den svenska reaktorn, som istället sitter fast i stavar precis som under 1900-talet. Jämfört med den ryska reaktorn blir den planerade svenska framtidsreaktorn därmed fortfarande en ganska omodern miljöbov.

Fler detaljer har publicerats av RIA Novosti men eftersom det eventuellt är förenat med tre års fängelse att berätta vad som står i den nyhetskällan kan Fria Tider inte redogöra för innehållet.

President Vladimir Putin beskrev projektet som ett revolutionerande genombrott för världens kärnenergi. Han sade att systemet i framtiden nästan helt ska lösa problemet med radioaktivt avfall i Ryssland och dessutom säkra landets uranförsörjning.

"Under det första kvartalet 2026 planeras en storskalig montering av komponenterna till reaktorkärnans korg, inklusive dess inre hölje. Det är en av de viktigaste delarna i reaktorns 'hjärta', eftersom den är konstruerad för att minska värmeutbytet mellan den varma och kalla kylkretsen och sänka den termiska belastningen på utrustningen", står det i ett uttalande från Rosatom.

Enligt Rosatom ska tekniken göra framtidens kärnkraft både säkrare, mer miljövänlig och resurseffektiv. Anläggningen beräknas stå klar 2030.

