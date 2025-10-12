© jamingray
Burkaklädda kvinnor på hemmaplan.

KD dammar av krav på förbud mot burka

Publicerad 12 oktober 2025 kl 15.10

Inrikes. Ett gammalt L-löfte om förbud mot heltäckande slöja får nytt liv. Nu vill Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch införa ett totalförbud mot burka och niqab på Sveriges gator och torg.

Busch hävdar att Sverige befinner sig i ett "kulturkrig" och att samhället måste våga stå upp mot åsikter som avviker från de egna.

– Man kan vara stolt svensk muslim, kristen, jude, ateist, men det är grundläggande svenska värderingar som måste gälla oss alla, säger hon till Aftonbladet.

Hon beskriver burka och niqab som uttryck för en strikt tolkning av islam som är oförenlig med svenska åsikter.

På vissa områden kan man få tycka vad man vill i Sverige men den friheten gäller inte åsikter inom feminism och jämställdhet, där kompromisslös efterlevnad av den offentliga uppfattningen är nödvändig, enligt KD-ledaren.

– Vi har många friheter som ibland hamnar i konflikt med varandra. Att män och kvinnor är lika mycket värda, det är någonting som är absolut. Det är en grundläggande svensk värdering som vi inte kan kompromissa med.

