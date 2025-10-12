Vita huset uppmärksammar svenske journalistens AFA-gräv

Publicerad 12 oktober 2025 kl 14.20

Utrikes. För första gången har Vita huset officiellt uppmärksammat ett grävande reportage av en svensk journalist – men det är inte något Guldspade- eller Stora Journalistpriset-nominerat gräv som uppmärksammas.

Det är den oberoende journalisten Christer Petersons uppmärksammade avslöjande av att AFA-grundaren Johan Victorin flytt från USA och numera bor i Varberg som delas av Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt.

"AFA:s ledare flyr USA när Trump vidtar åtgärder mot inhemska terroristnätverk", skriver Leavitt på supermaktens officiella X-konto @PressSec.

Karoline Leavitt länkar till en artikel i Washington Examiner där det framgår att amerikanska underrättelsetjänstemän utreder AFA:s internationella kopplingar och arbetar för att få utländska AFA-fraktioner klassade som terroristorganisationer även utomlands.

Enligt amerikansk antiterroristlagstiftning riskerar den som stöder utländska terrorister upp till 20 års fängelse, och den federala regeringen kan frysa tillgångar och därmed stoppa finansieringen som en del av sina antiterroråtgärder.

USA har nyligen terrorstämplat organisationen Rose City Antifa som en "inhemsk" terrorgrupp, något Petersson menar sätter ljuset på en ofta förbisedd hotbild.

– Vänsterextremism är ju en form av extremism som är väldigt underrapporterad över hela västvärlden, säger Christian Petersson i en intervju med SD:s Youtube-kanal Riks.

– Äntligen har Trumppadministrationen, men även Viktor Orban och Nederländerna, valt att terrorstämpla. Det höjer upp den här frågan på agendan och gör att det blir enklare för oss journalister att uppmärksamma de här sakerna, säger han.

Petersson berättar att han själv utsatts för upprepade attacker efter att ha granskat AFA Göteborg.

– Vänsterextremisterna kom flera gånger och förstörde min mors bil, klottrade på vårt hus och till slut kastade de även en rökbomb in i huset så att den landade i min lillasysters sovrum, säger han.

Han varnar för att den våldsamma vänsterextremismen kan växa i styrka, särskilt i kombination med andra radikala rörelser.

– Jag hade inte blivit förvånad om en oberoende journalist blev knivhuggen i samband med någon av de här Palestinademonstrationerna, säger Petersson.

Enligt honom handlar det inte om löst sammansatta grupper utan om organiserade nätverk.

– De har medlemmar, gemensamma mejladresser, möten och kanaler för att samla in pengar. Om inte det är en organisation så vet jag inte vad som är det, säger han.

Petersson menar att tystnad och rädsla fortfarande präglar klimatet i Sverige, delvis på grund av AFA:s verksamhet.

– Folk är rädda för att kritisera vissa samhällsfenomen för att det finns en risk att man blir utsatt för våldsdåd. Antifa är wokes militanta gren kan man säga, säger han.

Det var den 6 oktober som Christian Peterson besökte grundaren av Rose City Antifa, svensk-amerikanen Johan Victorin, där han gömmer sig i svenska Varberg.

Victorin ville dock inte prata med Peterson och körde snabbt från platsen.

