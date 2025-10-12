SVT: Vänstern för saklig för att synas på X

– Många vittnar om att algoritmen premierar innehåll som ligger till höger om mittfåran, säger vänsterakademikern Olle Lidbom till den statliga nyhetskällan.

Han får medhåll av Enna Gerin, vänsteraktivist, som menar att algoritmen diskriminerar vänstern på grund av vänsterns stora saklighet.

– Högern har varit väldigt bra på känsloargument medan vi i vänstern har varit väldigt noga och duktiga med fakta, och det smäller inte lika högt på de här plattformarna säger hon (?) till SVT.

Alla köper dock inte resonemanget.

"SVT förklarar högerns dominans i sociala medier med att algoritmen är korrupt och att vänstern straffas för att man är 'faktamässigt korrekt'. Det hela är omöjligt att skilja från satir", skriver den borgerliga opinionsbildaren Henrik Jönsson på X.

2025 års "Maktbarometer" visar att det numera är högerrösterna som dominerar på plattformen X, tidigare Twitter, och det är en stor förändring om man jämför med hur det såg ut för fem år sedan.

Då toppade Greta Thunberg listan, med vänsterpartiets Jonas Sjöstedt på en fjärdeplats.