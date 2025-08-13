© Defense.gov
 

Här ska Trump och Putin mötas

Publicerad 13 augusti 2025 kl 13.42

Utrikes. Donald Trump och Vladimir Putin ska på fredag träffas på den avlägsna militärbasen Elmendorf–Richardson i Anchorage i Alaska, rapporterar Sky News. Basen rymmer över 32.000 personer – omkring 10 procent av stadens befolkning – och huserar superstridsplanet F-22 Raptor.

Platsvalet är symboliskt: USA köpte Alaska från det ryska imperiet för 158 år sedan och Lilla Diomedeön ligger mindre än fem kilometer från ryska Stora Diomedeön i Berings sund.

Putin har aldrig tidigare besökt Anchorage som rysk president.

– Det ter sig helt logiskt för vår delegation att helt enkelt flyga över Berings sund, och att ett så viktigt och efterlängtat toppmöte mellan de två ländernas ledare hålls i Alaska, säger Kremls utrikesrådgivare Jurij Usjakov.

Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt har samtidigt tonat ned förväntningarna och beskriver mötet som ett sätt att "lyssna" och nå en ”bättre förståelse” för läget.

Enligt Sky News är kritiker skeptiska till att samtalen hålls i Alaska. Den tidigare brittiske ambassadören Nigel Gould-Davies menar att platsvalet kan uppmuntra ryska argument om territoriella förändringar med hänvisning till Alaskas historia.

Under kalla kriget ansågs basen vara ”särskilt viktig” i försvaret mot Sovjetunionen, enligt Library of Congress. För Trump blir detta första resan till Alaska under hans andra mandatperiod – han besökte dock basen flera gånger under sin första. Joe Biden var där 2023 och Barack Obama reste 2015 norr om polcirkeln.

USA:s försvarsdepartement beskriver området som präglat av snöklädda berg, glaciärer och rik fauna och uppmanar besökare som kör till basen att ta med nödkit, mat, filtar och extra bränsle på grund av avståndet.

