Hjälpfartyg på väg till Gaza attackerat – Greta skulle gå ombord

– Vi har 30 internationella människorättsaktivister på fartyget just nu och det sjunker. Inget av länderna, inklusive Malta, har reagerat på SOS-samtalet och aktivisterna väntar på att få bli evakuerade, säger Yasemin Acar, Freedom Flotillas presschef, till TV4 Nyheterna.

Acar befinner sig på Malta och uppger att den svenska klimataktivisten Greta Thunberg fanns på plats i väntan på att gå ombord på det nu skadade fartyget. Enligt henne låg skeppet 17 kilometer utanför den maltesiska kusten sedan gårdagen, i väntan på leveranser.

– Detta, som just nu händer på internationellt vatten mot fredsaktivister, är ett krigsbrott, säger Acar.

Svenska Ship to Gaza bekräftar händelsen och meddelar att ett undsättningsfartyg är på väg. Enligt talespersonen Jonatan Michanek är kontakten med aktivisterna sporadisk, och fartyget uppges ha ett mindre hål i skrovet som hindrar fortsatt färd.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025