SD-kvinna vill ha "svenskt ICE" som jagar illegala invandrare

Denice Westerberg konstaterar i artikeln att minst 100.000 personer vistas illegalt i landet och att antalet troligen är betydligt högre.

Hon beskriver situationen som ett av de största säkerhetshoten Sverige har sett, särskilt mot bakgrund av hög terrorhotnivå och krig i närområdet.

Som exempel på problemet lyfter hon korankravallerna 2022, där många deltagare saknade svenskt medborgarskap.

"I det här fallet är regeringens åtgärder otillräckliga. Är det brist på vilja? På mod? Eller är Moderaterna fortfarande rädda för att göra det som krävs av rädsla för det politiskt korrekta etablissemangets reaktioner?" skriver Denice Westerberg och fortsätter:

"Vi säger att nu får det vara nog. Sverige behöver en fristående migrationspolis – med samma skarpa mandat som ICE i USA. En myndighet vars enda uppgift är att hitta, gripa och utvisa människor som vistas här illegalt."

Hon anser att den nya myndigheten ska ha rätt att göra gryningsräder, genomföra ID-kontroller och frihetsberöva personer fram till dess att utvisning kan verkställas. Den ska kunna agera på gator, arbetsplatser och skolor.

"Det är dags att välja. Antingen tar vi tillbaka vårt land – eller så överlämnar vi det till människor som aldrig haft rätt att vara här", skriver Denice Westerberg.