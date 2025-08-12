Utrikesministerns känga till Ebba Busch: Inte regeringens linje att "Israel gör världen en tjänst"

– Jag företräder regeringens politik som utrikesminister, och den är samordnad och tydlig. Sen får enskilda partier också driva egna frågor, men den linjen som jag driver är den samordnade linjen, säger hon Maria Malmer Stenergard i TV4 Nyhetsmorgon.

Bakgrunden är att Ebba Busch förra veckan öppnade för att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem och öppnade för att ompröva hotet om sanktioner.

– Israel gör hela världen en tjänst, förklarade vice statsministern också – ett uttalande som väckt hård kritik.

Maria Malmer Stenergard understryker i TV4 att Israel både har rättigheter och skyldigheter.

– Israel har en rätt att försvara sig efter Hamas vedervärdiga terrorattack den 7 oktober 2023, men de har också långtgående skyldigheter att säkerställa att humanitär hjälp kommer in och att skydda civilbefolkningen. Vår bedömning är att de inte gör tillräckligt, säger utrikesministern.