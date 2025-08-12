© Regeringen/Privat
 

Utrikesministerns känga till Ebba Busch: Inte regeringens linje att "Israel gör världen en tjänst"

Publicerad 12 augusti 2025 kl 11.32

Utrikes. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) markerar mot vice statsminister Ebba Busch (KD) efter hennes uttalanden om Israels ambassad och kriget i Gaza. I TV4 Nyhetsmorgon klargör Stenergard att Busch inte talar för hela regeringen.

Dela artikeln

– Jag företräder regeringens politik som utrikesminister, och den är samordnad och tydlig. Sen får enskilda partier också driva egna frågor, men den linjen som jag driver är den samordnade linjen, säger hon Maria Malmer Stenergard i TV4 Nyhetsmorgon.

Bakgrunden är att Ebba Busch förra veckan öppnade för att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem och öppnade för att ompröva hotet om sanktioner.

– Israel gör hela världen en tjänst, förklarade vice statsministern också – ett uttalande som väckt hård kritik.

Maria Malmer Stenergard understryker i TV4 att Israel både har rättigheter och skyldigheter.

– Israel har en rätt att försvara sig efter Hamas vedervärdiga terrorattack den 7 oktober 2023, men de har också långtgående skyldigheter att säkerställa att humanitär hjälp kommer in och att skydda civilbefolkningen. Vår bedömning är att de inte gör tillräckligt, säger utrikesministern.

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

Här fångas Linda Snecker (V) på film i Gambia

"Är du här för att slippa alla vita män?" Konfronteras med kamera i afrikanska landet.0 Plus

Här pressar BLM-anhängaren knät mot vita bebisens nacke

Väcker avsky på sociala medier. Gärningsmannen försvaras i efterhand – av barnets mamma. 0 Plus

Nyheter från förstasidan

Så ska Trump "ta tillbaka" Washington från de kriminella

Sätter in 800 nationalgardister under "befrielsedagen". Huvudstaden har "tagits över av våldsamma gäng och blodtörstiga brottslingar".0 

Ekonominyheter

Norska oljefonden säljer israeliska tillgångar

Pensionsjättens beslut.. Hade över 20 miljarder investerade i israeliska företag.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.