David Lång tillbaka efter "ausländer raus" – toppar SD:s lista i kyrkovalet

Det var under EU-valvakan i juni 2024 som David Lång sjöng den invandringskritiska varianten av eurodiscolåten L’Amour Toujours, som då nyligen fått stor spridning via en viral video från Tyskland.

När han insåg att Expressens reporter spelade in försökte han enligt vänstertidningen ta reporterns bandare och fick därefter lämna lokalen.

Dagen därpå avgick Lång som riksdagsledamot, en post han haft sedan SD kom in i riksdagen 2010. Däremot behöll han platsen i kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Enligt Ronnie Nilsson, ordförande för Sverigedemokrater i Svenska kyrkan, finns det starkt stöd för Långs kandidatur.

– Vi ska skilja på den vanliga politiken och kyrkopolitiken. Han har inte gjort bort sig på något sätt i kyrkopolitiken, utan bidragit bra där. Han har tagit sitt ansvar för det han gjorde på EU-valvakan och lämnat riksdagen. Därmed är saken utagerad för vår del, säger Nilsson till Expressen.

Ronnie Nilsson betonar att Lång inte deltog i styrelsens beslut om listan för att undvika jävsituation, och att samma sak gäller honom själv då han också kandiderar.