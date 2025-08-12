© Skärmdump/US Department of State
Khalifa Haftar i Libyen pekas ut av EU-kommissionen för att arrangera ett nytt invandrarkaos vid polska gränsen.

EU: Putin och arabisk krigsherre bakom nytt invandrarkaos i Europa

Publicerad 11 augusti 2025 kl 18.22

EU. Vladimir Putin anklagas för att i samarbete med den libyske krigsherren Khalifa Haftar försöka starta en ny migrantkris vid EU:s östra gränser. Enligt EU-tjänstemän tyder flygdata på ett ökat antal resor mellan Benghazi i Libyen och Vitrysslands huvudstad Minsk.

– Vi övervakar de senaste flygningarna mellan Minsk och Benghazi som Belavia Airlines genomför, säger en EU-tjänsteman till The Telegraph.

– Frekvensen och karaktären på dessa flygningar, särskilt under en kort tidsperiod, väcker frågor om möjlig samordning eller underlättande av irreguljära migrationsflöden.

Enligt Telegraph rör det sig om två flyg i maj, fem i juni och fyra i juli.

År 2021 hjälpte Vitryssland invandrare att ta sig till gränsläger mot Polen, Litauen och Lettland, där de fick instruktioner om hur de skulle ta sig över gränsen utan att upptäckas – något som då ska ha skett i samarbete med Putin.

– Det finns absolut en fara i att Ryssland kommer att använda migranter och migrationsfrågan som ett vapen mot Europa. Denna vapenisering pågår, och vi fruktar förstås att Ryssland avser göra samma sak med Libyen, säger Magnus Brunner, EU:s migrationskommissionär, till Politico.

Vitryssland har i år pekats ut av EU:s gränsmyndighet Frontex som ett av de största problemen i unionens kamp mot illegal migration. Exiloppositionsprofilen Svjatlana Tsichanouskaja säger att det är en medveten strategi från Lukasjenkos sida:

– Migranter används som ett instrument av regimen för att sätta press på EU:s gränser, och våra grannländer lider verkligen av detta.

