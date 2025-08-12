EU: Putin och arabisk krigsherre bakom nytt invandrarkaos i Europa

– Vi övervakar de senaste flygningarna mellan Minsk och Benghazi som Belavia Airlines genomför, säger en EU-tjänsteman till The Telegraph.

– Frekvensen och karaktären på dessa flygningar, särskilt under en kort tidsperiod, väcker frågor om möjlig samordning eller underlättande av irreguljära migrationsflöden.

Enligt Telegraph rör det sig om två flyg i maj, fem i juni och fyra i juli.

År 2021 hjälpte Vitryssland invandrare att ta sig till gränsläger mot Polen, Litauen och Lettland, där de fick instruktioner om hur de skulle ta sig över gränsen utan att upptäckas – något som då ska ha skett i samarbete med Putin.

– Det finns absolut en fara i att Ryssland kommer att använda migranter och migrationsfrågan som ett vapen mot Europa. Denna vapenisering pågår, och vi fruktar förstås att Ryssland avser göra samma sak med Libyen, säger Magnus Brunner, EU:s migrationskommissionär, till Politico.

Vitryssland har i år pekats ut av EU:s gränsmyndighet Frontex som ett av de största problemen i unionens kamp mot illegal migration. Exiloppositionsprofilen Svjatlana Tsichanouskaja säger att det är en medveten strategi från Lukasjenkos sida:

– Migranter används som ett instrument av regimen för att sätta press på EU:s gränser, och våra grannländer lider verkligen av detta.