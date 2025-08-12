Zelenskyj kan gå med på att avträda territorium

Planen kommer inför fredagens planerade toppmöte i Alaska mellan USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin, rapporterar The Telegraph.

Zelenskyj har samtidigt klargjort europeiska ledare att han avvisar varje uppgörelse där Ukraina tvingas lämna ifrån sig ytterligare landområden som Ryssland inte redan kontrollerar.

– Planen kan bara relateras till de nuvarande positioner som militären håller, säger en västerländsk tjänsteman om helgens intensiva diplomati mellan Kiev och dess allierade, enligt Telegraph.

Flera europeiska ledare, däribland Polens premiärminister Donald Tusk, har betonat att staters gränser inte får förändras med våld och att Rysslands krig inte får ge vinster till angriparen. En gemensam deklaration från EU-kommissionen samt ledarna för Frankrike, Italien, Storbritannien, Polen och Finland slår fast att nuvarande kontaktlinje ska vara utgångspunkt för förhandlingar.

Trump sade på måndagen att han vid mötet med Putin kommer att försöka få tillbaka en del av det ockuperade området till Ukraina.

– Det blir vissa byten, vissa förändringar av mark.

Ryssland kontrollerar i dag omkring 20 procent av Ukrainas internationellt erkända territorium.