© President.gov.ua
 

Zelenskyj kan gå med på att avträda territorium

Publicerad 12 augusti 2025 kl 09.36

Utrikes. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj öppnar för att låta Ryssland behålla delar av det territorium som landet redan ockuperar, som en del av en europeiskt stödd fredsplan. Det skulle innebära att frontlinjen fryses vid nuvarande positioner och att Moskva får de facto kontroll över områden i Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja, Cherson och Krim.

Dela artikeln

Planen kommer inför fredagens planerade toppmöte i Alaska mellan USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin, rapporterar The Telegraph.

Zelenskyj har samtidigt klargjort europeiska ledare att han avvisar varje uppgörelse där Ukraina tvingas lämna ifrån sig ytterligare landområden som Ryssland inte redan kontrollerar.

– Planen kan bara relateras till de nuvarande positioner som militären håller, säger en västerländsk tjänsteman om helgens intensiva diplomati mellan Kiev och dess allierade, enligt Telegraph.

Flera europeiska ledare, däribland Polens premiärminister Donald Tusk, har betonat att staters gränser inte får förändras med våld och att Rysslands krig inte får ge vinster till angriparen. En gemensam deklaration från EU-kommissionen samt ledarna för Frankrike, Italien, Storbritannien, Polen och Finland slår fast att nuvarande kontaktlinje ska vara utgångspunkt för förhandlingar.

Trump sade på måndagen att han vid mötet med Putin kommer att försöka få tillbaka en del av det ockuperade området till Ukraina.

– Det blir vissa byten, vissa förändringar av mark.

Ryssland kontrollerar i dag omkring 20 procent av Ukrainas internationellt erkända territorium.

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

Här fångas Linda Snecker (V) på film i Gambia

"Är du här för att slippa alla vita män?" Konfronteras med kamera i afrikanska landet.0 Plus

Här pressar BLM-anhängaren knät mot vita bebisens nacke

Väcker avsky på sociala medier. Gärningsmannen försvaras i efterhand – av barnets mamma. 0 Plus

Nyheter från förstasidan

Så ska Trump "ta tillbaka" Washington från de kriminella

Sätter in 800 nationalgardister under "befrielsedagen". Huvudstaden har "tagits över av våldsamma gäng och blodtörstiga brottslingar".0 

Ekonominyheter

Arbetslösheten närmar sig 10 procent

Dystra siffrorna.. Nu räknas 559.000 personer som arbetslösa i Sverige.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.