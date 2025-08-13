Ryssland: Judarna gör nu samma sak som de själva utsattes för under Förintelsen

Uttalandet kom vid ett akut FN-möte på söndagen som sammankallats sedan regeringen i Jerusalem gett klartecken till övertagandet – ett beslut som mött hård internationell kritik.

Poljanskij anklagade Israels utrikesminister Gideon Sa’ar för hyckleri och menade att han fällt ”krokodiltårar” över gisslan samtidigt som han visste att regeringen förberedde operationen – vilket enligt Poljanskij omöjliggör att de kan återvända levande.

Han sade vidare att han inte kan förstå hur det judiska folket, som själva utstått Förintelsen under andra världskriget, nu kan placera palestinier i ”ghetton” och sträva efter deras fullständiga förintelse. Enligt Poljanskij är detta ett bevis på hur snabbt historiska lärdomar kan glömmas, rapporterar ryska medier.

Poljanskij varnade för att ockupationen kommer att fördjupa Gazas humanitära kris, förstöra utsikterna till en tvåstatslösning och innebära ett formellt erkännande av en ockupationsregim.

– Vi fördömer bestämt Netanyahus regerings avsikt att ta Gaza i besittning, sade han och tillade att Israel ännu en gång ignorerat internationella vädjanden och uppmaningar från anhöriga till israeliska gisslan som hålls av Hamas.

Omkring 50 gisslan tros fortfarande finnas i Gaza, varav runt 20 bedöms vara vid liv.

Netanyahus säkerhetskabinett antog planen i fredags som en del av vad som beskrivs som att ”avsluta kriget” mot Hamas. Målen omfattar att avväpna Hamas, återbörda alla gisslan och demilitarisera Gaza. Regeringen säger att området senare ska överlämnas till ”arabiska styrkor” att styra.

Planen har fördömts av flera västländer – med undantag för USA som aldrig kritiserar Israel – och utlöst en av de största antikrigsprotesterna hittills i Israel.

Enligt Gazas hälsoministerium har minst 60.000 palestinier hittills dödats i Israels militära offensiv.