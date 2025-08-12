Nya Northvolt-ägaren vill också gå på bidrag – ansöker direkt

– Jag har redan bett några av våra samarbetspartners att titta på detta, säger Lytens vd Dan Cook till DI.

Lyten räknar i första hand med EU-pengar, sedan unionen under våren lanserat flera program för att stötta batteriproduktion i Europa och minska beroendet av Kina.

Enligt Cook är det inte uteslutet att Lyten även kommer att be den svenska regeringen om bidragspengar. Hittills har det dock inte skett.

– När det gäller Sverige är det ingen tvekan om att Sverige har gått igenom en hel del och så här långt har vi inte bett om stöd, säger han.

Den tidigare Northvolt-ledningen försökte utan framgång få statligt stöd under hösten 2024, innan bolaget gick i konkurs i mars i år. Regeringen har hävdat att inga fler statliga pengar ska gå till projektet.

Northvolt hade redan innan konkursen fått omfattande offentliga stöd: cirka 600 miljoner kronor i rena bidrag, omkring 2,5 miljarder i statliga lån samt kreditgarantier via Riksgälden på cirka 12 miljarder kronor. Energimyndigheten hade dessutom bidragit med knappt 460 miljoner kronor i stöd, bidrag och lån sedan 2016. Trots detta gick bolaget omkull.

Fria Tider rapporterade i helgen om hur den S-märkte bloggaren och analytikern Johan Westerholm varnar för att Lytens köp av Northvolt kan bli en katastrof för både bolaget och skattebetalarna i Skellefteå kommun.

”En svag ledning, en obefintlig finansiell stabilitet där såväl Lyten ägarna Stellantis Venture själva saknar såväl kompetens som kapital för att långsiktigt driva verksamheten vidare pekar tvärtom på att historien långt ifrån är över”, skriver Westerholm.

En annan som uttryckt bekymmer över affären är Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski:

Är det ngn som har tittat närmare på Lyten batteries, som köpt Northvolt? Innan vi slänger mer skatte och pensionspengar…



Ser det inte märkligt ut med märkliga LinkedIn profiler, okända namn, inga kända investerare



Ngn journalist som vill gräva?



Hoppas jag har fel så klart! — Sebastian Siemiatkowski (@klarnaseb) August 8, 2025

Hur återstarten i Skellefteå ska finansieras är oklart. Lyten uppger att man kan ordna pengar via eget kapital eller lån.

Bland investerarna finns Stellantis, Honeywell och Fedex, men exakta ägarandelar och övriga finansiärer är hemliga. Bolaget driver i dag en mindre batterifabrik i Kalifornien för drönare, med kapacitet på “megawatt, på väg mot hundratals megawatt” – långt från de 16 gigawatt som är målet i Skellefteå, skriver DI.