Mediehuset Stampen tvingas kapa 60 tjänster

– Precis som för många andra mediehus så har annonsintäkterna gått ner kraftigt, det är ett faktum, och vi måste tänka långsiktigt, säger Per Axel Koch, koncernchef för Polaris Media som äger Stampen, till SVT.

Nedskärningarna ska ske från och med fjärde kvartalet 2025. Vilka tjänster som berörs är ännu inte bestämt.

– Jag har väldigt stor tro på Stampen media. De har gjort ett fenomenalt jobb när det gäller den digitala transformationen, men vi har behov av att reducera kostnaderna eftersom resultatet inte har varit tillräckligt bra, säger Koch.

Stampen Media ger ut flera stora lokaltidningar, bland annat Göteborgs-Posten, Bohuslänningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Ttela och Strömstads Tidning.