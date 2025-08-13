© Bankomat/Kontantupproret
 

Bankomatkaoset: Krav på att bankkontoren öppnar för kontantuttag

Publicerad 12 augusti 2025 kl 18.53

Ekonomi. Bankomaterna i Sverige fortsätter att inte fungera som de ska – och inte mycket tycks hända. Kontantupproret nu kräver att Bankomats ägare tar ansvar och öppnar bankkontor så att det går att ta ut pengar där istället.

Dela artikeln

– Storbankerna kan öppna något av sina kontor för kontanthantering. Då skulle alla kunna få tag på kontanter igen och göra sina betalningar, säger Björn Eriksson, ordförande för Kontantupproret, i ett pressmeddelande.

Under flera månader har Bankomat haft allvarliga problem med sina uttagsautomater. Uppemot var fjärde automat har varit ur funktion och det skapar enorma bekymmer för människor på dessa orter.

Kontantupproret kräver nu att Bankomats ägare, Sveriges fem storbanker, tar sitt ansvar.

– Nordea, Swedbank, SEB, Handelsbanken och Danske Bank har tillsammans ett stort nät av kontor över landet. De borde komma överens om att hålla åtminstone något av sina kontor öppet på de orter där det är problem. Förr i tiden hade alla bankkontor kontanthantering, så särskilt svårt är det inte för dem. Det vore på tiden att de började ta sitt samhällsansvar och hjälpte människor att få tag på kontanter, säger Björn Eriksson.

Kontantupproret anser att om bankerna inte öppnar upp sina kontor så måste regeringen agera.

– Det är märkligt att bankerna inte självmant agerar. Problemen med Bankomat har pågått länge och det visar också hur sårbart vårt kontantsystem är idag. Det är som att bankledningarna blivit för bekväma i sina kontor och inte bryr sig om hur vanliga människor drabbas. Regeringen måste börja peka med hela handen, säger Björn Eriksson.

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

Här fångas Linda Snecker (V) på film i Gambia

"Är du här för att slippa alla vita män?" Konfronteras med kamera i afrikanska landet.0 Plus

Här pressar BLM-anhängaren knät mot vita bebisens nacke

Väcker avsky på sociala medier. Gärningsmannen försvaras i efterhand – av barnets mamma. 0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD-kvinna vill ha "svenskt ICE" som jagar illegala invandrare

Förslaget från Denice Westerberg. "En myndighet vars enda uppgift är att hitta, gripa och utvisa människor som vistas här illegalt."0 

Ekonominyheter

Norska oljefonden säljer israeliska tillgångar

Pensionsjättens beslut.. Hade över 20 miljarder investerade i israeliska företag.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.