Bankomatkaoset: Krav på att bankkontoren öppnar för kontantuttag

– Storbankerna kan öppna något av sina kontor för kontanthantering. Då skulle alla kunna få tag på kontanter igen och göra sina betalningar, säger Björn Eriksson, ordförande för Kontantupproret, i ett pressmeddelande.

Under flera månader har Bankomat haft allvarliga problem med sina uttagsautomater. Uppemot var fjärde automat har varit ur funktion och det skapar enorma bekymmer för människor på dessa orter.

Kontantupproret kräver nu att Bankomats ägare, Sveriges fem storbanker, tar sitt ansvar.

– Nordea, Swedbank, SEB, Handelsbanken och Danske Bank har tillsammans ett stort nät av kontor över landet. De borde komma överens om att hålla åtminstone något av sina kontor öppet på de orter där det är problem. Förr i tiden hade alla bankkontor kontanthantering, så särskilt svårt är det inte för dem. Det vore på tiden att de började ta sitt samhällsansvar och hjälpte människor att få tag på kontanter, säger Björn Eriksson.

Kontantupproret anser att om bankerna inte öppnar upp sina kontor så måste regeringen agera.

– Det är märkligt att bankerna inte självmant agerar. Problemen med Bankomat har pågått länge och det visar också hur sårbart vårt kontantsystem är idag. Det är som att bankledningarna blivit för bekväma i sina kontor och inte bryr sig om hur vanliga människor drabbas. Regeringen måste börja peka med hela handen, säger Björn Eriksson.