Norges finansminister Jens Stoltenberg, till höger, välkomnar beslutet.

Norska oljefonden säljer israeliska tillgångar

Publicerad 12 augusti 2025 kl 10.34

Ekonomi. Norges statliga oljefond gör sig av med sina aktier i elva israeliska företag. Beslutet följer på växande kritik mot fondens placeringar under kriget i Gaza.

– Vi vidtar dessa åtgärder i en mycket speciell konfliktsituation. Situationen i Gazaremsan är en allvarlig humanitär kris. Vi är investerade i företag som verkar i ett land som är i krig, och förhållandena på Västbanken och i Gaza har försämrats på senare tid, säger oljefondens vd Nicolai Tangen i ett uttalande enligt TT.

Bakgrunden är ett möte mellan Tangen och Norges centralbankschef Ida Wolden Bache. Oljefonden har bland annat haft innehav i det israeliska stridsflygplansbolaget Bet Shemesh Engines.

Totalt hade fonden 22,7 miljarder norska kronor, cirka 21,4 miljarder svenska kronor, investerade i israeliska företag i slutet av första halvåret 2025.

I förra veckan krävde finansminister Jens Stoltenberg att investeringarna i Israel skulle ses över.

– Detta är ett viktigt beslut. Jag är glad att banken har följt uppmaningen och agerat snabbt, säger han.

Oljefonden, en av världens största pensionsförvaltare, förvaltar omkring 18.800 miljarder svenska kronor.

