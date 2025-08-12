© Philip Cohen/VIta huset
 

Så ska Trump "ta tillbaka" Washington från de kriminella

Publicerad 12 augusti 2025 kl 08.48

Utrikes. Donald Trump tar till ett ovanligt maktmedel genom att tillfälligt ta över Washingtons polis och skicka 800 nationalgardister till huvudstaden. Åtgärden, som kringgår stadens folkvalda ledning, motiveras med att "ta tillbaka" staden från våldsbrottslingarna.

Dela artikeln

– Det här är befrielsedagen i Washington. Vi ska ta tillbaka vår huvudstad, sade presidenten på en pressträff under måndagen.

Han konstaterade att Washington "tagits över av våldsamma gäng och blodtörstiga brottslingar", skriver Reuters.

Presidenten uppgav att justitieminister Pam Bondi ska leda polisstyrkan under insatsen, som bland annat innebär att de hemlösa ska flyttas från staden.

Nationalgardisterna ska bidra med administrativa och logistiska uppgifter samt finnas på plats som stöd till polisen.

Washingtons demokratiska borgmästare Muriel Bowser avvisar bilden av en stad i laglöshet och påpekar att våldsbrottsligheten nådde sin lägsta nivå på över tre decennier i fjol. Federal statistik visar att våldsbrott ökade kraftigt 2023 men minskade med 35 procent 2024 och ytterligare 26 procent under årets sju första månader.

Bowser säger att lagen tycks ge presidenten omfattande befogenheter att tillfälligt ta kontroll över polisen, men stadens justitieminister Brian Schwalb har kallat Trumps agerande olagligt och meddelat att juridiska åtgärder övervägs.

Trump har de senaste dagarna signalerat att han kan försöka frånta staden dess lokala självstyre helt och hållet. Han hänvisar till Home Rule Act, som ger presidenten rätt att ta över polisen i 30 dagar vid ett ”nödläge”.

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

Här fångas Linda Snecker (V) på film i Gambia

"Är du här för att slippa alla vita män?" Konfronteras med kamera i afrikanska landet.0 Plus

Här pressar BLM-anhängaren knät mot vita bebisens nacke

Väcker avsky på sociala medier. Gärningsmannen försvaras i efterhand – av barnets mamma. 0 Plus

Nyheter från förstasidan

EU: Putin och arabisk krigsherre bakom nytt invandrarkaos i Europa

Illegala invandrare flygs till Minsk, enligt EU-kommissionen. Khalifa Haftar uppges koordinera ny "hybridattack".0 

Ekonominyheter

Arbetslösheten närmar sig 10 procent

Dystra siffrorna.. Nu räknas 559.000 personer som arbetslösa i Sverige.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.