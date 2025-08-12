Så ska Trump "ta tillbaka" Washington från de kriminella

– Det här är befrielsedagen i Washington. Vi ska ta tillbaka vår huvudstad, sade presidenten på en pressträff under måndagen.

Han konstaterade att Washington "tagits över av våldsamma gäng och blodtörstiga brottslingar", skriver Reuters.

Presidenten uppgav att justitieminister Pam Bondi ska leda polisstyrkan under insatsen, som bland annat innebär att de hemlösa ska flyttas från staden.

Nationalgardisterna ska bidra med administrativa och logistiska uppgifter samt finnas på plats som stöd till polisen.

Washingtons demokratiska borgmästare Muriel Bowser avvisar bilden av en stad i laglöshet och påpekar att våldsbrottsligheten nådde sin lägsta nivå på över tre decennier i fjol. Federal statistik visar att våldsbrott ökade kraftigt 2023 men minskade med 35 procent 2024 och ytterligare 26 procent under årets sju första månader.

Bowser säger att lagen tycks ge presidenten omfattande befogenheter att tillfälligt ta kontroll över polisen, men stadens justitieminister Brian Schwalb har kallat Trumps agerande olagligt och meddelat att juridiska åtgärder övervägs.

Trump har de senaste dagarna signalerat att han kan försöka frånta staden dess lokala självstyre helt och hållet. Han hänvisar till Home Rule Act, som ger presidenten rätt att ta över polisen i 30 dagar vid ett ”nödläge”.