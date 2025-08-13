© Polisen/Pressbild
”Jag kommer att få tag på dig” och ”Du är min största fiende" lyder ett par av mannens kommentarer till Bianca Ingrosso, enligt åtalet.

Åtalet: Han stalkade Bianca Ingrosso

Publicerad 12 augusti 2025 kl 13.36

Inrikes. En man i 40-årsåldern står åtalad för att ha förföljt och trakasserat influencern och entreprenören Bianca Ingrosso under flera månader. På tisdagen inleddes rättegången i Stockholms tingsrätt, där Ingrosso förhörs via länk.

Enligt åtalet har mannen vid upprepade tillfällen sökt upp Bianca Ingrosso vid hennes bostad, stått utanför med blommor, filmat hennes fönster och tutat från en bil.

Han uppges ha varit övertygad om att han och kändiskvinnan hör ihop och är ”menade för varandra”.

Mannen ska också ha skickat porr på Snapchat, spelat in en hotfull video där han slår sönder möbler och skrivit att han skulle ”sparka in” hennes dörr.

Vid ett tillfälle knackade han henne på axeln och sade, enligt åklagaren:

– Jag ska inte slå dig men jag är här nu.

Han ska även ha väntat på henne i timmar på Grand Hotel i Stockholm.

Brotten ska ha pågått mellan oktober 2024 och maj 2025 och omfattar enligt åtalet flera fall av olaga hot, ofredande och sexuellt ofredande. Mannen misstänks bland annat för att ha skickat meddelanden med formuleringarna ”Jag kommer att få tag på dig” och ”Du är min största fiende”.

I polisförhör framgår att händelserna fått Ingrosso att dra sig undan och begränsa sitt liv.

”Det är det värsta som hon varit med om. Hon har svårt att sova. Hon är ju ganska van att bli förföljd men detta är värre. Hon kan inte fungera i sitt liv längre”, står det i en sammanfattning av förhöret.

Den misstänkte greps den 23 juli i sitt hem efter att insatsstyrkan brutit upp dörren.

Under rättegången, som fortsätter på onsdagen, väntas bland andra Pernilla Wahlgren och influencern Lovisa Worge vittna. Mannen nekar till brott.

