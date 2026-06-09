Nick Alinia på SVT
© Instagram, Robert Eldrim/Medljus
Nick Alinia blir mer "farlig och spännande" genom beslutet att stoppa avsnittet, enligt producenten Michael Lindgren.

IFS-skaparen: "Dumt av SVT" att stoppa programmet

Publicerad 9 juni 2026 kl 13.01

Media. SVT stoppar ett avsnitt av "Invandrare för svenskar" med hänvisning till att en av de medverkande, Nick Alinia, har högeråsikter. Nu kritiseras beslutet av programmets skapare Michael Lindgren. Alinia själv anklagar samtidigt den ansvariga utgivaren Helena Olsson för att sprida "rena propagandalögner" om honom.

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Nick Alinia på SVT

"Jag tycker det är dumt av SVT att ställa programmet, nu när det redan är inspelat", skriver Michael Lindgren i ett debattinlägg på Expressen Kultur.

Lindgren är exekutiv producent och skapare av "Invandrare för svenskar". Han skriver att han fick i uppdrag att föreslå nya namn till höstens upplaga, för att förnya både programmet och panelen.

Bland namnen han föreslog fanns artisten Yasin och Nick Alinia. Lindgren skriver också att han inte fick veta vilka som till slut skulle medverka i säsongen.

"Det hade varit kul att se hur övriga panelen tacklade någon med hans åsikter. Jag tror helt enkelt att troll frodas i skuggorna – och dör i dagsljus", skriver han om Alinia.

Michael Lindgren tror också att SVT:s beslut kan få motsatt effekt.

"Hans medverkan hade troligtvis sänkt hans status bland de som uppskattar honom. SVT:s beslut att inte sända avsnittet, och hela det här drevet, gör honom nog bara mer 'farlig och spännande'", skriver han.

Beslutet att bjuda in Nick Alinia, trots att han har högeråsikter, utlöste rasande vänsterextrem kritik mot SVT-programmet. SVT beslutade på måndagen att inte sända avsnittet.

SVT:s ansvariga utgivare Helena Olsson har varit tydlig med att rena vänsterideologiska skäl ligger bakom beslutet att stoppa programmet. Hon medger att själva "innehållet är felfritt".

"Innehållet är felfritt när det kommer till vad som kan sägas inom ramen för våra publicistiska riktlinjer. Trots det kommer vi inte att sända den episod där Alinia medverkar”, skriver hon.

Helena Olsson hänvisar i stället till att "en global våg av auktoritär populism och demokratisk tillbakagång vuxit fram" under de senaste decennierna.

"Historiskt är detta tidiga tecken på demokratisk tillbakagång. Mot den här fonden får signalvärdet av hans medverkan extra allvar", fortsätter hon.

Alinia: "Rena propagandalögner"
Helena Olsson anser sig vidare ha ett ansvar att se till att Nick Alinia, med tanke på hans högeråsikter, inte får "bli en del av det offentliga samtalet".

– Programmet följer våra sändningsregler så det handlar inte om innehållet. Det handlar om signalvärdet i att han är med. Det blir för allvarligt att låta honom bli en del av det offentliga samtalet som vilken aktör som helst, säger Helena Olsson till SVT:s Kulturnyheter.

Hon hävdar också att han "uttryckt sig i rasistiska tankefigurer".

Nick Alinia själv kommenterar beslutet i Riks. Där konstaterar han att Helena Olssons påståenden är "rena propagandalögner".

– De säger ju tydligt att det är inte programmet eller vad som har sagts som är problemet, det är vem personen är, och det är jag då.

Han fortsätter:

– Sen kör ju Helena Olsson rena, medvetna, propagandalögner. Om att jag trakasserar journalister, utan att komma med exempel, och att jag har samröre med våldsbejakande grupper. Inget av det är sant.

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