Efter vänsterdrevet: SVT kan stoppa programmet med Alinia

Kampanjen inleddes med en svavelosande artikel i Dagens ETC där vänsterjournalisten Maja-Wera Honkanen försökte få programmets exekutiva producent Michael Lindgren på SVT att ta avstånd från Alinia.

Lindgren svarade dock att man inte automatiskt portas från tv för att man har kritiska synpunkter på invandringspolitiken.

– Om någon blir stött av att se en invandringskritisk svensk-iranier på tv kanske det också är något man behöver konfrontera, sade han.

Men därefter tog drevet fart i takt med att fler vänsterextremister anslöt sig till det.

Två IFS-medverkande, Julia Frändfors och Amie Bramme Sey, har meddelat att de hoppar av säsongen i protest mot Nick Alinias medverkan.

– Skulle aldrig kunna leva med mig själv om jag satt där och småflinade med honom, säger Julia Frändfors till Dagens ETC.

Högerjournalisten Christian Peterson uppmärksammar att Julia Frändfors själv har bildat familj med Andreas Klominek – AFA-aktivisten som nyligen dömdes för att ha hotat migrationsminister Johan Forssell (M) och biståndsminister Benjamin Dousa (M).

Klominek omhändertogs också på första maj i år av polisen i Stockholm efter att ha fångats på film när han knäade Nick Alinia i ansiktet.

Julia Frändfors har alltså valt att bilda familj med samma AFA-aktivist som knivhotade en minister i vintras och som misshandlade @NickAlinia på första maj.



Folk får själva dra sina slutsatser. pic.twitter.com/sZD35HMuiA — Christian Peterson 🇸🇪 (@AssarChristian) June 3, 2026

Den somaliska vänsterextremisten Bilan Osman, som medverkar i ett annat inspelat avsnitt, kräver själv att hennes avsnitt inte ska sändas.

Inspelningen av den nya säsongen har precis avslutats. Den ansvariga utgivaren Helena Olsson ska nu se avsnittet och avgöra "om avsnittet ska nå publiken" eller inte, rapporterar Expressen.

Hon har sagt att hon inte kände till bokningen i förväg.

– Hade jag fått frågan i förväg hade jag avrått, säger hon till Kulturnyheterna.

Till ETC säger Helena Olsson att det interna arbetet inte fungerat.

– Någon i redaktionen har uppenbarligen velat ha honom som gäst. Hur bokningen gick till vet jag inte, men research och fungerande rutiner brast här. Det får vi ta lärdom av, säger Olsson.