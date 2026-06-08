Lamotte: SVT kryllar av kriminella och kommunister – men Nick Alinia blev för mycket

I en artikel på sin hemsida anklagar Joakim Lamotte public service och medieetablissemanget för hyckleri efter bråket om den Nick Alinias medverkan i SVT:s IFS, Invandrare för svenskar.

"SVT har haft plats för kommunister, bankrånare och gangsterrappare, men Nick Alinia blev för mycket", konstaterar Lamotte.

Nick Alinia har en mycket stor skara anhängare på sociala medier, inte minst bland yngre, men efter det aggressiva vänsterdrevet överväger SVT nu att inte sända avsnittet där han deltar.

Joakim Lamotte har tidigare bland annat varit reporter på SVT:s "Uppdrag granskning" och berättar om sina egna erfarenheter från public service.

"Faktum är att SVT aldrig har backat en tum när det gäller att ge utrymme åt människor med kontroversiella bakgrunder eller politiska åsikter. Jag vet det, eftersom jag själv har arbetat där och mött flera av dem", skriver han.

När han gjorde ett inhopp på Sveriges Radio ska han exempelvis redan första dagen ha fått höra följande av en medarbetare:

– Här röstar vi rött.

Lamotte skriver också om en SVT-reporter som samtidigt var medlem i Kommunistiska Partiet i Göteborg. En annan medarbetare ska enligt honom ha rekryterats från Revolutionär Kommunistisk Ungdom och därefter gjort en "överklassafari" för SVT som visades på bästa sändningstid.

Enligt Lamotte har profiler på vänsterkanten och personer med kopplingar till kriminalitet länge kunnat få stort utrymme i public service. Han nämner bland annat den tidigare bankrånaren Dragomir Mrsic och Jason "Timbuktu" Diakité, som skrev en låt om att "dunka Jimmie gul och blå".

"Kort därefter sommarpratade han i Sveriges Radio och blev en återkommande profil i SVT:s populära program På spåret", noterar Lamotte om "Timbuktu".

Mot den bakgrunden anser Lamotte att reaktionerna mot Nick Alinia sticker ut. Han beskriver Alinia som en ostraffad opinionsbildare på högerkanten och ifrågasätter vad som egentligen gör honom högerextrem.

"Vid en snabb genomgång av de övriga deltagarna i IFS kan man konstatera att flera har dömts för narkotikabrott. En av dem har dessutom varit bland de mest högljudda kritikerna mot Alinias medverkan", skriver Lamotte.

Han pekar på flera anklagelser som enligt honom inte har hållit. Vänstertidningen Dagens ETC skrev att Alinia förekommer på film när han gör en nazisthälsning och ropar "ut med utlänningarna", men uppgifterna visade sig senare vara påhittade.

Lamotte tar också upp att TV4-profilen Lennart Ekdal påstått att Alinia "trakasserat och hotat människor" – utan att presentera några belägg.

Lennart Ekdal står och säger att jag hotat folk. Han har naturligtvis inga exempel utan påstår att han ”läst det”.



Det är inte normalt att klara av att medvetet ljuga på det här totalt skamlösa sättet.



Att inför så många tittare ljuga om att jag hotar folk ökar hotbilden mot… pic.twitter.com/Qp8zed7Xjn — Nick Alinia (@NickAlinia) June 5, 2026

Joakim Lamotte skriver att han själv är emot cancelkultur, oavsett politisk riktning. Men i fallet Alinia menar han att principerna inte verkar väga särskilt tungt.

"Därför luktar hela den här kampanjen illa", skriver Lamotte och fortsätter:

"När medieetablissemanget plötsligt mobiliserar för att stoppa en högerprofil från att medverka i ett humorprogram framstår det inte som en fråga om principer. Särskilt inte när flera av argumenten bygger på uppgifter som visat sig vara felaktiga eller kraftigt överdrivna."

Enligt honom handlar reaktionerna snarare om att bli av med en person som medieetablissemanget ogillar.

"Man vill göra sig av med någon man inte tycker om."