Iran bombade IS och Mossad som hämnd för terrordådet

Nästan hundra personer dödades och hundratals skadades i terrorattacken i Kerman i Iran den 3 januari.

Dådet begicks vid toppgeneralen Qasem Soleimanis grav där tusentals personer samlats i samband med att det var tre år sedan han mördades av USA.

Terrororganisationen Islamiska staten har tagit på sig dådet och en av de inblandade terroristerna var enligt Iran en 24-årig israelisk medborgare.

Islamiska revolutionsgardet uppger att man under måndagen avfyrade två dussin ballistiska robotar mot en IS-bas i Syrien samt mot ett fäste för den israeliska underrättelsetjänsten Mossad i den kurdiska regionen i Irak. Detta som vedergällning för terrordåden mot Iran.

Enligt revolutionsgardet användes Mossad-centret "för att utveckla spionageoperationer och planera terrordåd" över hela regionen, särskilt i Iran. Spioncentret ska ha förstörts helt i det iranska angreppet.

Ytterligare nio missiler skickades enligt Iran mot andra terrorgrupper i Syrien.

Attacken mot IS i Irak skedde i närheten av USA:s konsulat i Erbil. Amerikanska källor uppger för Reuters att ingen amerikan skadats.

Videos from the missile strikes close to the American consulate in Erbil, #Iraq pic.twitter.com/fIQXAmwGGw

— Middle East Observer (@ME_Observer_) January 15, 2024