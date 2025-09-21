© FT BILD/ARKIV
 

USA hotar Afghanistan – vill ha tillbaka utrymd bas

Publicerad 21 september 2025 kl 12.29

Utrikes. USA:s president Donald Trump varnar Afghanistan för konsekvenser om landet inte lämnar tillbaka kontrollen över Bagram-flygbasen. Uttalandet gjordes på plattformen Truth Social och har väckt reaktioner.

Trump skrev att ”dåliga saker” kommer att hända Afghanistan om basen inte återlämnas till USA, som enligt honom byggde anläggningen.

I torsdags sa han enligt Reuters att USA redan försökt ta tillbaka kontrollen över basen, som efter 11 september-attackerna användes av amerikanska styrkor. När trupperna drog sig tillbaka 2021 tog talibanerna över.

Under sitt besök i Storbritannien tidigare i veckan sa Trump att USA överlämnade basen ”utan ersättning” och nu vill återfå den.

Trump påstår bland annat att Bagrambasen är byggd av USA men basen byggdes på 1950-talet av Sovjetunionen.

Trump har upprepade gånger kritiserat tillbakadragandet från Afghanistan, trots att hans egen administration 2020 undertecknade Dohaavtalet som fastställde att alla NATO-styrkor skulle lämna landet senast den 1 maj 2021.

Tillbakadragandet genomfördes sedan under kaosartade former av president Joe Biden.

