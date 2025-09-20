© FT BILD/ARKIV
 

Nederländerna och Ungern ska också terrorstämpla AFA

Publicerad 20 september 2025 kl 17.02

Utrikes. Flera europeiska länder följer nu USA:s exempel och vill klassa vänsterrörelsen AFA som en terrororganisation. Efter Donald Trumps besked i förra veckan har både Ungern och Nederländerna tagit steg i samma riktning, rapporterar holländska BNO och USA:s NBC.

Dela artikeln

Ungerns premiärminister Viktor Orbán sade i en intervju med ungersk statsradio att tiden är inne för att agera.

– AFA är en terroristorganisation. Tiden har också kommit i Ungern för organisationer som AFA att klassas som terroristorganisationer, följande det amerikanska exemplet, sade han.

Orbán hänvisade bland annat till en händelse 2023 då den italienska aktivisten Ilaria Salis greps i Budapest misstänkt för våldsamt angrepp under en högerbetonad sammankomst. Salis frigavs året därpå efter att ha valts in i Europaparlamentet.

I Nederländerna har parlamentet antagit en motion från oppositionsledaren Geert Wilders om att göra samma sak.

I motionen anklagas AFA för att hota politiker, störa offentliga evenemang och trakassera studenter och journalister.

Regeringen i Haag måste nu ta ställning till hur motionen ska kunna leda till en formell terrorklassning. En terrorstämpling kan innebära utökade möjligheter för polis och säkerhetstjänst att övervaka och lagföra misstänkta AFA-aktivister.

AFA saknar central organisation och ledarskap, vilket gör det oklart hur en sådan klassning skulle tillämpas i praktiken.

Afrikanske prinsen: Vi måste sluta skylla alla våra problem på vita

Träder fram – med en vädjan till sina landsmän. Varningen: De antivita idéerna och rasistanklagelserna kan slå tillbaka.0 Plus

Här rappar "framtidens artist" om att råna unga svenskar

"Jag knullar er alla." SR-journalisternas favorit hyllades och fick dubbla priser av P3.0 Plus

Brutala videon: "Ungdomsgäng" går lös på pensionär med yxa

Varning för starka bilder. Matar yxslag mot äldre mannens huvud under rånet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Bidragstaket hotas: Mindre än 46.500 kr/mån kan "strida mot barnkonventionen"

Rädda barnen dömer lagförslaget som ogiltigt. ”Vi möter barn som vet hur det är att inte kunna följa med på skolutflykten".0 

Ekonominyheter

Höginkomsttagare, villaägare och ISK-sparare vinnare i nya budgeten

Får ut 1.900 kronor mer i månaden efter skatt.. Låginkomsttagare och pensionärer får i jämförelse runt 300 kronor extra.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.