Nederländerna och Ungern ska också terrorstämpla AFA

Ungerns premiärminister Viktor Orbán sade i en intervju med ungersk statsradio att tiden är inne för att agera.

– AFA är en terroristorganisation. Tiden har också kommit i Ungern för organisationer som AFA att klassas som terroristorganisationer, följande det amerikanska exemplet, sade han.

Orbán hänvisade bland annat till en händelse 2023 då den italienska aktivisten Ilaria Salis greps i Budapest misstänkt för våldsamt angrepp under en högerbetonad sammankomst. Salis frigavs året därpå efter att ha valts in i Europaparlamentet.

I Nederländerna har parlamentet antagit en motion från oppositionsledaren Geert Wilders om att göra samma sak.

I motionen anklagas AFA för att hota politiker, störa offentliga evenemang och trakassera studenter och journalister.

Regeringen i Haag måste nu ta ställning till hur motionen ska kunna leda till en formell terrorklassning. En terrorstämpling kan innebära utökade möjligheter för polis och säkerhetstjänst att övervaka och lagföra misstänkta AFA-aktivister.

AFA saknar central organisation och ledarskap, vilket gör det oklart hur en sådan klassning skulle tillämpas i praktiken.