Ambulanssjukvårdare höggs ihjäl vid överfall

Polisen larmades till Harmånger vid 11.38 på lördagen efter att ambulanspersonal överfallits med ett vasst föremål. Kvinnan fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda.

– En ambulanspersonal hade blivit skadad med ett vasst föremål av en man på platsen, säger Maria Hall, presstalesperson i polisregion Mitt, till SVT.

Den misstänkte gärningsmannen greps i en bostad i närheten och anhölls senare. En teknisk undersökning pågår på platsen.

Statsminister Ulf Kristersson (M) skriver i ett uttalande:

”Blåljuspersonal ställer upp för oss alla och gör allt för att rädda liv, varje dag. Jag har nåtts av det tragiska beskedet att en av dessa medarbetare idag attackerades och avled i tjänsten, ute på uppdrag.”

Regionen har gått upp i stabsläge.

– Som arbetsgivare är vi djupt berörda av det som inträffat och våra tankar går till anhöriga, säger Susanna Björklund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Enligt vittnen hördes ett panikartat skrik från platsen.

– Vi såg en ambulans komma inrullande och så hörde vi ett jätteskrik, säger Pher Andersson, ordförande i Harmångers IF.

Polisen uppger att inga fler personer skadades.