Hyresgästföreningen släpper lista på ”Sveriges bästa villaområden” att förstöra

Publicerad 21 september 2025 kl 13.29

Inrikes. Hyreshus i villaområden i Djursholm och på Lidingö har blivit en het politisk fråga inför valet 2026. Hyresgästföreningen har tagit fram en lista på ”Sveriges bästa villaområden” som de vill förstöra, men regeringen säger nej till vad de kallar ”tvångsblandning”. Det rapporterar Dagens ETC.

– Jag tycker inte man ska ägna sig åt tvångsförflyttning. Att blanda befolkningen är inte vägen framåt, säger bostadsminister Andreas Carlson (KD) till tidningen.

Hyresgästföreningens rapport ”Sveriges bästa villaområden” föreslår att kommunerna ska ändra detaljplaner så att flerfamiljshus kan byggas i områden som Djursholm och Långedrag.

Även avstyckning av villatomter kan ge plats åt hundratusentals invandrare.

Förslaget möttes av hård kritik från moderata ledarsidor, Timbro och Sverigedemokraterna.

”Sossarnas tvångsblandning”, skrev SD i sociala medier. Även KD-politiker i Danderyd, Lidingö och Stockholm protesterade.

Carlson vill istället se nya trädgårdsstäder där olika upplåtelseformer blandas, men inte i redan etablerade villaområden.

– Snarare än att slå sönder fungerande områden ska man lära från historien när man planerar nya, säger han till Dagens ETC.

Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen, avfärdar kritiken och säger att hon vill "bygga samhällen som håller ihop".

