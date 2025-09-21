Allt vanligare att Israel skjuter barn i huvudet med flit

Förra året skrev även New York Times om vittnesmål från 44 av 65 läkare i Gaza, som uppgav att de sett "flertalet fall" där barn skjutits i huvudet eller bröstet.

En amerikansk kirurg säger nu till de Volkskrant att han vid sin första dag på Europeiska sjukhuset i Khan Younis räknade till fyra barn som vid olika tillfällen skjutits i huvudet. Samtliga hade bara träffats av ett enda skott – och det hade tagit i huvudet.

Eftersom sådana skador svårligen han uppstå av misstag trodde han först att det rörde sig om ”någon enstaka galen krypskytt” nära sjukhuset. Men sen började han prata med andra läkare.

"Nästan varje dag såg jag ett nytt litet barn som hade skjutits i huvudet eller bröstet. I princip alla dog. 13 totalt”, uppgav kirurgen Feroze Sidhwa (som ursprungligen är pakistanier, inte arab, FT:s anm.) i ett vittnesmål i New York Times.

Aftonbladet skriver om en annan amerikansk läkare, Mimi Syed, som dokumenterat ett flertal fall där barn träffats med ett enda skott – i huvudet.

På bilderna framgår att det inte handlar om ungdomar utan om just barn, i flera fall under tio år gamla och av båda könen.

I början trodde Mimi Syed att de hamnat mitt i korselden.

– Men sen såg jag det allt oftare, varje dag, ibland flera gånger om dagen, säger hon till Aftonbladet.

Läkarna är säkra på att barnen skjuts i skallen med flit, och de får medhåll av den nederländska arméns tidigare chef Mart de Kruif, som säger till de Volkskrant att risken för att ett så stort antal träffar ska ske av misstag är försumbar.