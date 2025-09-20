Bidragstaket hotas: Mindre än 46.500 kr/mån kan "strida mot barnkonventionen"

En familj med två vuxna och fem barn kan i dag få ut 46.500 kronor i månaden efter skatt i samlade bidrag. Enligt regeringens beräkningar sänks summan till 38.300 kronor. För en familj med två vuxna och två barn minskar stödet med 800 kronor.

– Det är inte längre ett smörgåsbord för all världens folk som tar sig hit och som inte vill göra rätt för sig, säger Sverigedemokraternas Linda Lindberg till Sveriges Radio.

Men det är inte säkert. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen nämligen svensk lag och sedan dess kan man inte begränsa förmåner och bidrag till barn hur som helst.

Regeringen vill ändå sänka bidragen och samtidigt införa en jobbpremie för den som slutar gå på bidrag och börjar arbeta. Den som tar emot bidrag ska också delta i aktiviteter som förbättrar chanserna till jobb.

För den som kommer till Sverige från länder utanför EU föreslås nya kvalificeringsregler. Rätt till socialförsäkringar som barnbidrag, bostadsbidrag och sjukersättning ska ges först efter fem års boende eller minst ett års arbete i landet.

Rädda Barnen riktar i sitt remissvar skarp kritik mot förslagen. Organisationen menar att svenska skattebetalare har ett "ansvar" enligt barnkonventionen att se till att alla barn får den levnadsstandard de önskar för trygghet, hälsa och utveckling.

Rädda Barnen avstyrker förslagen om bidragstak, begränsning av försörjningsstöd till större hushåll och inskränkningar för personer utan tillstånd i Sverige. Enligt organisationen riskerar åtgärderna att öka "barnfattigdomen" och straffa barn för familjens storlek eller föräldrarnas förutsättningar.

”Vi möter barn som vet hur det är att inte kunna följa med på skolutflykten för att det inte finns pengar till inträde, matsäck eller resa. Det är just dessa barn som kommer få det ännu svårare om förslagen blir verklighet”, skriver Rädda Barnen.

Organisationen påpekar också att förslagen bedöms ha begränsad effekt på arbetsmarknaden och varnar för oproportionerliga konsekvenser för barns hälsa och utveckling.