© FT BILD/ARKIV
OBLIGATORISKT: Föräldralediga invandrare som går runt i märkeskläder och lyxkonsumerar har blivit en vanlig syn i svenska stadskärnor. Men att sänka bidragsnivån från 46.500 kronor i månaden kan vara olagligt, varnar Rädda barnen.

Bidragstaket hotas: Mindre än 46.500 kr/mån kan "strida mot barnkonventionen"

Publicerad 20 september 2025 kl 13.40

Inrikes. Regeringen och SD har aviserat sänkta bidrag för barnfamiljer i veckan. Men det är inte säkert att sänkningen kan tillämpas i praktiken, för när en fembarns­familj tvingas leva på mindre än 46.500 kronor i bidrag per månad kan det strida mot barnkonventionen, varnar Rädda barnen.
”Vi möter barn som vet hur det är att inte kunna följa med på skolutflykten", skriver de.

Dela artikeln

© FT BILD

"Det är inte längre ett smörgåsbord för all världens folk som tar sig hit och som inte vill göra rätt för sig", säger SD:s Linda Lindberg.

En familj med två vuxna och fem barn kan i dag få ut 46.500 kronor i månaden efter skatt i samlade bidrag. Enligt regeringens beräkningar sänks summan till 38.300 kronor. För en familj med två vuxna och två barn minskar stödet med 800 kronor.

– Det är inte längre ett smörgåsbord för all världens folk som tar sig hit och som inte vill göra rätt för sig, säger Sverigedemokraternas Linda Lindberg till Sveriges Radio.

Men det är inte säkert. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen nämligen svensk lag och sedan dess kan man inte begränsa förmåner och bidrag till barn hur som helst.

Regeringen vill ändå sänka bidragen och samtidigt införa en jobbpremie för den som slutar gå på bidrag och börjar arbeta. Den som tar emot bidrag ska också delta i aktiviteter som förbättrar chanserna till jobb.

För den som kommer till Sverige från länder utanför EU föreslås nya kvalificeringsregler. Rätt till socialförsäkringar som barnbidrag, bostadsbidrag och sjukersättning ska ges först efter fem års boende eller minst ett års arbete i landet.

Rädda Barnen riktar i sitt remissvar skarp kritik mot förslagen. Organisationen menar att svenska skattebetalare har ett "ansvar" enligt barnkonventionen att se till att alla barn får den levnadsstandard de önskar för trygghet, hälsa och utveckling.

Rädda Barnen avstyrker förslagen om bidragstak, begränsning av försörjningsstöd till större hushåll och inskränkningar för personer utan tillstånd i Sverige. Enligt organisationen riskerar åtgärderna att öka "barnfattigdomen" och straffa barn för familjens storlek eller föräldrarnas förutsättningar.

”Vi möter barn som vet hur det är att inte kunna följa med på skolutflykten för att det inte finns pengar till inträde, matsäck eller resa. Det är just dessa barn som kommer få det ännu svårare om förslagen blir verklighet”, skriver Rädda Barnen.

Organisationen påpekar också att förslagen bedöms ha begränsad effekt på arbetsmarknaden och varnar för oproportionerliga konsekvenser för barns hälsa och utveckling.

Afrikanske prinsen: Vi måste sluta skylla alla våra problem på vita

Träder fram – med en vädjan till sina landsmän. Varningen: De antivita idéerna och rasistanklagelserna kan slå tillbaka.0 Plus

Här rappar "framtidens artist" om att råna unga svenskar

"Jag knullar er alla." SR-journalisternas favorit hyllades och fick dubbla priser av P3.0 Plus

Brutala videon: "Ungdomsgäng" går lös på pensionär med yxa

Varning för starka bilder. Matar yxslag mot äldre mannens huvud under rånet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Livet som insats": Lön till värnpliktiga höjs med 7 kronor

Klen satsning på ung kanonmat. Nästan allt åts upp av inflationen.0 

Ekonominyheter

Höginkomsttagare, villaägare och ISK-sparare vinnare i nya budgeten

Får ut 1.900 kronor mer i månaden efter skatt.. Låginkomsttagare och pensionärer får i jämförelse runt 300 kronor extra.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.